BIGG BOSS 12: ग्रैंड फिनाले से पहले आई ये बड़ी खबर, ये 2 कंटेस्टेंट हुए शो से बाहर!

बिग बॉस 12 के फिनाले में अब बस कुछ घंटे ही बचे हैं, लेकिन फिनाले से पहले एक बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल, 5 कंटेस्टेंट्स में से घर से 2 कंटेस्टेंट्स बाहर हो गए हैं और अब फिनाले 3 कंटेस्टेंट्स के बीच होगा। दरअसल, द खबरी के मुताबिक, करणवीर बोहरा और रोमिल चौधरी घर से बेघर हो गए हैं और अब घर में सिर्फ दीपिका कक्कड़, दीपक ठाकुर और श्रीसंत ही बचे हैं।

तो मतलब अब ग्रैंड फिनाले में दीपिका, दीपक और श्रीसंत से बीच जबरदस्त टक्कर होगी। बता दें कि शो के शुरुआत से लेकर अभी तक दीपिका और श्रीसंत के बीच अच्छी बॉन्डिंग रही है। हालांकि कभी-कभी दोनों के बीच नोकझोंक भी हुई, लेकिन दोनों फिर साथ हो जाते।

