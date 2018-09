Bigg Boss के EX कंटेस्टेंट KRK ने ट्विटर पर फिर मारी एंट्री, अमिताभ ने यूं किया वेलकम

कंट्रोवर्सी और विवादों से जुड़े रहने वाले बिग बॉस के एक्स कंटेस्टेंट कमाल आर खान ने एक बार फिर ट्विटर पर वापसी कर ली है। केआरके के ट्विटर पर आते ही बॉलीवुड की कई बड़ी हस्तियों ने उनका वेलकम किया। इस दिग्गज हस्तियों में अमिताभ बच्चन का नाम भी शामिल है। जी हां, अमिताभ ने उन्हें ट्वीट करते हुए लिखा, 'कभी न कंट्रोल किए जाने वाले कमाल राशिद खान, सीधी बात करते हैं।' बता दें कि कमाल राशिद खान बिग बॉस के सीजन के दौरान घर के अंदर अजीब और गुस्सैल रवैये से खूब सुर्खियां बटोंरी थी। इसके बाद ट्विटर पर फिल्म क्रिटक्स के तौर पर अपने बेबाक बयान देने को लेकर केआरके खूब सुर्खियों में रहे।

T 2921 - The irrepressible @Kamaalrkhan .. straight talking , without any frills is BACK .. !! Fasten Seat Belts ..🤣🤣🤣🤣🤣🤣

. @kamaalrkhan The bad boy is back to do lot of good ..Welcome KRK, We have been missing u!💐💐💐