BIGG BOSS 12: दीपक ठाकुर ने परफॉर्म करते हुए खुद पर डाली हल्दी, शाहरुख भी देखते रह गए

शनिवार को वीकेंड का वार में बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान आए। शाहरुख यहां अपनी अपकमिंग फिल्म 'जीरो' के प्रमोशन के लिए पहुंचे। शाहरुख और सलमान ने एक साथ खूब मस्ती की। इस दौरान दीपक ठाकुर ने कुछ ऐसा किया कि शाहरुख भी देखते रह गए।

दरअसल, दीपक ने शाहरुख की फिल्म 'दिलवाले' के गाने 'रंग दे तू मोहे गेरुआ' गाने पर परफॉर्म किया। दिलचस्प बात ये है कि इस गाने में परफॉर्म करते वक्त दीपक ने खुद को हल्दी से रंग दिया। दीपक को ऐसा करता देख सलमान और शाहरुख अपनी हंसी नहीं रोक पाए।

#DeepakThakur dances to the tunes of Gerua! Was that turmeric he just smeared over his face? #BiggBoss12 #BB12 #ZeroOnBB12 #WeekendKaVaar pic.twitter.com/CLaJYkCVMe