HOT: मोनालिसा ने शेयर की BOLD फोटो, फैंस ने भोजपुरी में किए ऐसे कमेंट

एक्स बिग बॉस कंटेस्टेंट और भोजपुरी फिल्मों की पॉपुलर हिरोइन मोनालिसा इन दिनों गुजरात में अपनी अपमकिंग फिल्म की शूटिंग कर रही हैं। हाल ही में उन्होंने इस शूट की कुछ फोटोज सोशल मीडिया पर शेयर की हैं। जिनमें वो सफेद और लाल रंग की अलग-अलग ट्रेडिशनल ड्रेस में पानी में अठखेलियां कर रही हैं। इन फोटोज पर कुछ फैंस ने भोजपुरी में भी कमेंट्स किए हैं और उन्हें भोजपुरी फिल्मों की क्वीन भी कहा है।

anilkumar.raj.963434 Tohar ta figare गजब के ba

tmunna10Mona, you are the pride of Bhojpuria

rs2463571 bhojpuri queen

किसी ने कहा जलपरी, किसी ने की मंदाकिनी से तुलना...

फैंस को मोना का ये सेक्सी अवतार बेहद पसंद आ रहा है। तभी तो लोगों ने उनकी तुलना एक 'जलपरी' और 'राम तेरी गंगा मैली' की 'मंदाकिनी' से भी की है। कुछ ने तो उन्हें सरदी से बचने की सलाह भी दी है।

jeet3023 Water + monalisa = nuclear bomb

studlauda21st Century mandakini Ram Teri Mona saaf hogayi

dev9154 Madam aapko sardi nhi lg rhi kyaa

shivoholic_h Samundar mein nahake aur bhi namkin lag rahi ho

mithuntiwari Ohhh zehar photo h.

vijayagrahariofficial जलपरी

monu_siddh Very Nice Pic Bhabhisa Thandi He Sardi Lag Jayga

manojyadav1060 Aap jalpari lag rhi ho mona Darling

amogh_vaishnav Samundar mein nahake...aur bhi Sexy ho gaye ho....

naiimoop Mandakini...look

usmaankhaan.uk Mandakini again

आगे पढ़िए शो के लिए 10 किलो वजन घटा चुकी हैं मोनालिसा...