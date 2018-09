KBC-10 से होगी BIGG BOSS-12 की सीधी जंग, अमिताभ-सलमान होंगे आमने-सामने

सलमान खान का टीवी रियलिटी शो बिग बॉस हर बार अपने साथ कोई न कोई विवाद लेकर आता है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। दरअसल, इस साल ये शो एक नए टाइम पर दिखाया जाएगा। जिसका खुलासा कलर्स चैनल के सीईओ राज नायक ने अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए किया है। राज नायक ने गुरूवार को ट्वीट करते हुए लिखा- "इंडियन टेलीविजन का सबसे बड़ा रियलिटी शो बिग बॉस का ये सीजन हर रात 9 बजे दिखाया जाएगा।" जिसका मतलब है कि इस शो की सीधी भिड़ंत अमिताभ बच्चन के क्विज शो कौन बनेगा करोड़पति से होगी। जो हर सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सोनी टीवी पर दिखाया जाता है।

#BreakingNews This season of the biggest Reality show on Indian Television #BiggBoss12 to be telecast at 9 PM on all days @ColorsTV! @iamappyfizz @oppomobileindia @PanasonicIndia