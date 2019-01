सृष्टि रोड़े ने तोड़ी चुप्पी, रोहित सुचांती से अफेयर की खबरों पर दिया ऐसा करारा जवाब

बिग बॉस 12 से घर-घर में फेमस हो चुकीं एक्ट्रेस सृष्टि रोड़े (Srishty Rode) भले ही खिताब न जीत पाई हो लेकिन सुर्खियों का हिस्सा अभी भी बनी हुई हैं। इस शो में हिस्सा लेने के बाद तो जैसे सृष्टि की जिंदगी ही पलट गई। दरअसल इसी शो में टीवी एक्टर रोहित सुचांती ने भी हिस्सा लिया था। दोनों की दोस्ती घर के अंदर मजबूत होती गई और बाकी कंटेस्टेंट्स इनकी नजदीकियों को लेकर खुसुर-फुसुर करने लगे। इसी के साथ-साथ सृष्टि और रोहित की दोस्ती ने रातों रात ही सुर्खियां बटोर ली। घर से बाहर आने के बाद सृष्टि का अपने मंगेतर मनीष नागदेव से ब्रेकअप भी हो गया, जिसके बाद ये अफवाहें और तेज हो गईं। लेकिन अब सृष्टि ने इस मामले में अपनी चु्प्पी तोड़ दी है और अपने ही अंदाज में लोगों को करारा जवाब दिया है।

'लवबर्ड' कहने पर दिया ऐसा जवाब...

दरअसल, हाल ही में सृष्टि ने ऐसी ही एक खबर को रीट्वीट करते हुए ट्विटर पर कैप्शन में लिखा- हा हा हा लववर्ड्स...वाकई में ???? ये तो मेरे लिए भी खबर है। खैर सृष्टि ने जिस तरह से ये बात लिखी है, उन्होंने साफ तौर पर जाहिर कर दिया है कि उनके और रोहित के बीच दोस्ती से ज्यादा कोई रिश्ता नहीं है।

Hahaha lovebirds??? Really??? That’s news to me as well pic.twitter.com/N4YJ5PK3P1