BIGG BOSS 12: पति को देखकर फूट-फूट कर रोईं दीपिका, घरवाले भी हो गए भावुक

बिग बॉस 12 में फैमिली वीक शुरू हो चुका है। सभी कंटेस्टेट्स के घर से उनके घरवाले मिलने आए हैं। अब सोमवार को आने वाले एपिसोड में टीवी एक्ट्रेस दीपिका कक्कड़ इब्राहिम से मिलने उनके पति शोएब इब्राहिम मिलने आएंगे। इब्राहिम को देखकर दीपिका खुद को नहीं संभाल पाएंगी और फूट-फूट कर रोने लगेंगी। दरअसल, कलर्स के ट्विटर अकाउंट ने वीडियो शेयर किया है। वीडियो में आप देखेंगे कि दीपिका घर में घूम रही होती हैं, तभी शोएब की आवाज आती है जिसे सुनकर दीपिका कहती हैं जल्दी आजाओ। फिर जैसे ही शोएब आते हैं दीपिका फूट फूट कर रोने लगती हैं। दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और फिर दोनों एक साथ कुछ टाइम स्पेंड करते हैं। लेकिन दीपिका हर समय इमोशनल होती हैं शोएब को देखकर जिसके बाद शोएब उन्हें फिर गले लगा लेते हैं। दोनों को इस तरह मिलता देख बाकी घर वाले भी इमोशनल हो जाते हैं।

After a long wait of 3 months, @ms_dipika will finally meet her husband @Shoaib_Ibrahim1 in the #FamilySpecial episode!

शोएब, दीपिका से कहते हैं कि वो जैसा भी खेल रही हैं बहुत अच्छा खेल रही हैं और उन्हें दीपिका पर गर्व है। शोएब फिर श्रीसंत से मिलते हैं और कहते हैं कि आज से हमारे बीच एक नया रिश्ता शुरु होता है। शोएब, श्रीसंत से कहते हैं कि आज से आप मेरे साले साहब हैं। इसके साथ ही शोएब, श्रीसंत को धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने दीपिका को सपोर्ट किया। शोएब कहते हैं आज से आप हमारे परिवार का हिस्सा हैं।

.@Shoaib_Ibrahim1 goes down on his knees to thank @sreesanth36 for supporting @ms_dipika, tells him that he is now an important part of their lives.