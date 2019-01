हिना खान से 1 साल बाद माफी मांग रहे हैं शिल्पा शिंदे के फैंस, शॉकिंग है वजह

बिग बॉस 11 में टीवी की 'कोमोलिका' यानी हिना खान (Hina Khan) को उनके बर्ताव की वजह से काफी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा था। जिस वजह से विनर का खिताब भी उनसे छिनकर शिल्पा शिंदे को मिल गया। लोगों ने शिल्पा शिंदे को खूब सपोर्ट किया और उन्हें विनर भी बनाया। साथ ही हिना को लेकर काफी निगेटिव कमेंट भी किए। लेकिन अब एक साल बाद कुछ ऐसा हुआ है कि शिल्पा के वही फैंस हिना खान से सोशल मीडिया पर माफी मांग रहे हैं। मामला इतना ज्यादा बढ़ गया कि हिना खान को भी अपना रिएक्शन देना पड़ा। लेकिन आपके मन में भी यहीं सवाल होगा कि आखिर फैंस ने माफी क्यों मांगी।

शिल्पा की इस हरकत के लिए मांगी माफी...

दरअसल, बीते दिनों ही दीपिका कक्कड़ ने बिग बॉस 12 का खिताब जीता है और फैंस से लेकर टीवी सेलेब तक उनकी इस जीत से खुश हैं। लेकिन कई ऐसे दर्शक और टीवी सेलेब्स भी है जिन्हें लग रहा है कि दीपिका इस जीत की हकदार नहीं थी। हर किसी ने सोशल मीडिया पर इस बात को लेकर बहस भी की, लेकिन सबसे ज्यादा झटका बिग बॉस 11 की विजेता शिल्पा शिंदे को लगा जिन्हें दीपिका की जीत हजम नहीं हुई। तभी तो दीपिका के विनर बनने के बाद से ही शिल्पा उन्हें मक्खी, सबसे खराब कंटेस्टेंट, बकबास परफॉर्मर जैसे टाइटल देने लगी। ऐसा इसलिए क्योंकि शिल्पा शुरु से ही श्रीसंथ को जमकर सपोर्ट कर रही थी और उनके विनर न बनने से शॉक्ड हैं। इतना ही नहीं शिल्पा ने तो बिग बॉस के शो को ही बकवास बता दिया। लेकिन शिल्पा के फैंस को उनकी ये हरकत पसंद नहीं आई।

I regret it so much that I didn’t see the good in you but saw good in a fake person. We all want to apologize and please please forgive us. I feel so ashamed of myself and sorry for all the wrong comments I did that for you. You and vikas gupta were the face of biggboss11. — Bella’s pink puppy💗🐻🏅🏅 (@bellaspinkpuppy) December 20, 2018

Completely true! You are such a strong and confident woman who didn't hold anything in her heart and went on to achieve such great heights. I'm really sorry for not being able to understand you and for disliking you in BB. You deserve every bit of success that's coming your way❤️ — BB12! (@ishannsit) December 20, 2018

फैंस को हो रहा है शिल्पा को विनर बनाने का अफसोस...

एक पब्लिक फिगर होने के साथ-साथ बिग बॉस 11 की विजेता होने के नाते शिल्पा का ये बर्ताव उनके फैंस के लिए वाकई निराशाजनक है। बिग बॉस के ग्यारवें सीजन में शिल्पा और हिना खान फिनाले की रेस में खड़ी थी और उस समय फैंस ने खूब सारे वोट देकर शिल्पा को विनर बनाया था। लेकिन अब शिल्पा की हरकतों को देखते हुए यहीं फैंस अपने फैसले पर अफसोस जता रहे है। कई फैंस हिना को सोशल मीडिया पर मैसेज करके माफी मांग रहे है तो कई फैंस का कहना है कि उन्होंने गलत इंसान को वोट दिया और हिना इस खिताब की सही हकदार थी।

Been thru a few comments

Sooner or later your fan following Increased more than it was in BB

It must be a wonderful feeling to realise that people still think & call u worthy of BB11 trophy

Have nevr seen nyothr Ex contestnt getting the same response

Proud feeling isnt? — Being Simeen Zohra (@SimeenZohra) December 20, 2018

हिना ने दिया ये जवाब...

हिना ने जब फैंस के ये ट्वीट और मैसेज पढ़े तो उन्होंने ट्वीट करके लिखा कि माफी मत मांगिए। इस तरह के मैसेज पढ़कर मुझे अच्छा लग रहा है। जो लोग मुझे पसंद भी नहीं कर रहे थे और जजमेंटल होने के नाते मुझे जज कर रहे थे वो लोग आज मुझसे माफी मांग रहे है। और याद रखिएगा वो आंधी थी, मुझे बर्बाद करने के लिए नहीं बल्कि मुझे सही राह दिखाने के लिए ताकि मैं जिंदगी में खुद को प्रूफ कर पाऊं।