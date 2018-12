कॉमेडी क्वीन भारती सिंह ने शेयर की अपनी फैमिली प्लानिंग, बताया कब बनेंगी मां

#Repost @colorstv • • • • • Second honeymoon mein hui @bharti.laughterqueen aur @haarshlimbachiyaa30 ki mulakaat darr se! Kya kar payenge woh saamna? Watch Khatron Ke Khiladi starting 5th Jan, every Sat-Sun at 9 PM. #JigarPeTrigger #KKK9 @itsrohitshetty

A post shared by Bharti Singh (@bharti.laughterqueen) on Dec 23, 2018 at 2:14am PST