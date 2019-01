मां बनीं TV की 'भाभी जी', सौम्या टंडन ने दिया बेटे को जन्म

'अनीता भाभी' के नाम से फेमस पॉपुलर टीवी एक्ट्रेस और 'भाबी जी घर पर हैं' फेम सौम्या टंडन एक बेटे की मां बन गई हैं। खबर है कि सौम्या ने शुक्रवार को बेटे को जन्म दिया। बेटे के जन्म से पूरा परिवार बेहद खुश है। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो सौम्या और बेबी दोनों ही ठीक और हेल्दी हैं। सौम्या के फैंस बेबी की फर्स्ट फोटो देखने के लिए बेताबी हैं लेकिन अभी तक कोई फोटो सामने नहीं आई है। दूसरी तरफ सौम्या के फ्रेंड्स और फैमिली लगातार उन्हें बधाइयां दे रहे हैं। कुछ दिनों पहले ही सौम्या ने बेबी बंप के साथ एक खूबसूरत फोटोशूट करवाया था। ये तस्वीरें काफी वायरल हुईं थीं।

TV की 'अनीता भाभी' ने करवाया बेबी बंप के साथ ग्लैमरस फोटोशूट

Ready to embrace the #newbeginnings . Need all your love and blessings. 🙏 pic.twitter.com/E3nZe2ZIMe

ऐसे दी थी प्रेग्नेंसी की जानकारी...

सौम्या ने सोशल मीडिया पर अपनी प्रेग्नेंसी की जानकारी देते हुए लिखा था, 'मैं आज खुद को किसी जादूगर के जैसा महसूस कर रही हूं। मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक सुपरहीरो बन गई हूं। मैं प्रेग्नेंट हूं और अब हर वक्त जीने की कोशिश कर रही हूं।' सौम्या अपनी प्रेग्नेंसी को लेकर काफी सजग और अलर्ट थी। वो बेबी बंप के साथ अक्सर अपने वर्कआउट की फोटो और वीडियोज सोशल मीडिया साइट्स पर डालती रहती थी। सौम्या ने खुद को मां के रुप में तैयार करने के लिए एक हेल्थी रुटीन अपनाया हुआ था और काफी कसरती भी की थी। इसकी एक झलक आप नीचे फोटोज और वीडियोज के जरिए देख सकते हैं।

Modified surya namaskar for pregnant women with Shammi Gupta . Keep exercising keep fit. https://t.co/5Y4br2g7Fs

Ardh Chandra Aasan on the wall. #pregnancyyoga with my guru @shammisyogalaya . This will strengthens pelvic muscles and spine, creates space for fetus to float freely by creating more space in abdomen, also reduces nausea n vomiting. pic.twitter.com/TA3x4Lhxbe