Bigg Boss 11: नाइटी छोड़ अर्शी ने पहना टॉवेल, तो घरवालों ने दिए ऐसे रिएक्शन, देखें Video

अपनी बोल्ड अदाओं और स्टेटमेंट्स की वजह से सुर्खियों में रहने वाली बिग बॉस कंटेस्टेंट जो भी करे वो कम है। तभी तो हाल ही में जब वो टॉवेल पहनकर घर में घूमती दिखीं। तो लोगों को हैरानी नहीं हुई। जी हां, अब तक सेक्सी नाइटीज पहनकर बिजलियां गिराने वाली अर्शी ने सारी हदें पार करके टॉवेल का सहारा ले लिया है और सिर्फ टॉवेल पहनकर ही घर में घूमती दिख रही हैं। हाल ही में बिग बॉस-11 का एक नया प्रोमो सामने आया है। जिसमें आप अर्शी का ये अवतार देख सकते हैं।

आकाश के कहने पर लपेटा टॉवेल...

इस वीडियो में अर्शी खान और आकाश ददलानी आपस में बात करते नजर आते हैं और आकाश अर्शी से एंटरटेनमेंट की बात करता है। उसे उकसाता है कि तू कर न। आकाश अर्शी को टॉवेल देता है और कहता है कि कर न। आखिरकार आकाश अर्शी को उकसाने में कामयाब रहता है।

Akash Dadlani & Arshi Khan play a prank in the house! Will the housemates fall prey to it? Tune in at 10:30 PM to find out! #BB11 pic.twitter.com/wk6NZQNu4G