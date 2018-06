मुंबई पुलिस ने किया एक्टर अरमान कोहली को अरेस्ट, गर्लफ्रेंड से की थी मारपीट

मुंबई पुलिस ने एक्टर अरमान कोहली को गर्लफ्रेंड से मारपीट करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। मामला करीब 10 दिन पहले का है जब अरमान ने अपनी गर्लफ्रेंड नीरू रंधावा के साथ बुरी तरह मारपीट की थी। जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा। इसके बाद नीरू ने अरमान के खिलाफ मामला दर्ज कराया। लेकिन तब तक अरमान भाग चुके थे।

लोनावला से किया अरेस्ट...

एक वेबसाइट के मुताबिक पुलिस ने अरमान को लोनावला में उनके दोस्त के फार्महाउस से अरेस्ट किया है। हालांकि, अरमान के पिता और डायरेक्टर राजकुमार कोहली ने पहले इन खबरों को गलत बताया था। लेकिन अब जब अरमान गिरफ्तार हो चुके हैं तो सच्चाई जल्द ही सामने आ जाएगी।

