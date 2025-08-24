एक्ट्रेस को हुआ स्टेज 4 का कैंसर, बोलीं- 70 साल की मां और 9 साल की बेटी मेरे पर निर्भर हैं

तनीष्ठा चटर्जी ने पोस्ट शेयर कर अपने दोस्तों का धन्यवाद किया है। उन्होंने कहा कि तेजी से बदलती दुनिया में, जहां AI और रोबोट की बात हो रही है, असली इंसानियत ही उनकी जिंदगी को बेहतर बना रही है।

भारतीय सिनेमा की जानी-मानी एक्ट्रेस तनीष्ठा चटर्जी अपने जीवन के मुश्किल दौर से गुजर रही हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर बताया कि पिछले 8 महीने उनके लिए बहुत कठिनाई भरे रहे हैं। इन 8 महीनों में उन्होंने कैंसर की वजह से अपने पिता को खो दिया। इतना ही नहीं, उन्हें भी स्टेज 4 का ऑलिगो मेटास्टेटिक कैंसर डिटेक्ट हुआ है।

‘पिछले आठ महीने मेरे लिए बेहद कठिन रहे हैं’ सराहनीय बात ये है कि उन्होंने इस पोस्ट में दर्द की जगह प्यार और ताकत की बात की है। उन्होंने लिखा, “पिछले आठ महीने मेरे लिए बेहद कठिन रहे हैं। मैंने कैंसर की वजह से अपने पिता को खो दिया, आठ महीने पहले मुझे खुद स्टेज 4 ऑलिगो मेटास्टेटिक कैंसर का पता चला। लेकिन यह पोस्ट दर्द की नहीं, प्यार और ताकत की बात करने के लिए है।"

‘मुझे मेरे दोस्तों और परिवार से सपोर्ट मिला’ एक्ट्रेस ने आगे कहा, “मेरी 70 साल की मां और 9 साल की बेटी, दोनों पूरी तरह मेरे पर निर्भर हैं। लेकिन इस अंधेरे में भी मुझे मिला, ऐसा प्यार जो हमेशा साथ रहता है, आपको अकेला महसूस नहीं होने देता। यह प्यार मुझे मेरे दोस्तों और परिवार से मिला, जिनके सपोर्ट ने सबसे मुश्किल दिनों में भी मुझे हंसने पर मजबूर किया।”