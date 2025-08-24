Tannishtha Chatterjee Diagnosed With Stage 4 cancer said 70 year old mother and 9 year old daughter dependent on me एक्ट्रेस को हुआ स्टेज 4 का कैंसर, बोलीं- 70 साल की मां और 9 साल की बेटी मेरे पर निर्भर हैं, Entertainment Hindi News - Hindustan
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़Tannishtha Chatterjee Diagnosed With Stage 4 cancer said 70 year old mother and 9 year old daughter dependent on me

तनीष्ठा चटर्जी ने पोस्ट शेयर कर अपने दोस्तों का धन्यवाद किया है। उन्होंने कहा कि तेजी से बदलती दुनिया में, जहां AI और रोबोट की बात हो रही है, असली इंसानियत ही उनकी जिंदगी को बेहतर बना रही है।

Vartika Tolani लाइव हिन्दुस्तानSun, 24 Aug 2025 08:13 PM
भारतीय सिनेमा की जानी-मानी एक्ट्रेस तनीष्ठा चटर्जी अपने जीवन के मुश्किल दौर से गुजर रही हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर बताया कि पिछले 8 महीने उनके लिए बहुत कठिनाई भरे रहे हैं। इन 8 महीनों में उन्होंने कैंसर की वजह से अपने पिता को खो दिया। इतना ही नहीं, उन्हें भी स्टेज 4 का ऑलिगो मेटास्टेटिक कैंसर डिटेक्ट हुआ है।

‘पिछले आठ महीने मेरे लिए बेहद कठिन रहे हैं’

सराहनीय बात ये है कि उन्होंने इस पोस्ट में दर्द की जगह प्यार और ताकत की बात की है। उन्होंने लिखा, “पिछले आठ महीने मेरे लिए बेहद कठिन रहे हैं। मैंने कैंसर की वजह से अपने पिता को खो दिया, आठ महीने पहले मुझे खुद स्टेज 4 ऑलिगो मेटास्टेटिक कैंसर का पता चला। लेकिन यह पोस्ट दर्द की नहीं, प्यार और ताकत की बात करने के लिए है।"

‘मुझे मेरे दोस्तों और परिवार से सपोर्ट मिला’

एक्ट्रेस ने आगे कहा, “मेरी 70 साल की मां और 9 साल की बेटी, दोनों पूरी तरह मेरे पर निर्भर हैं। लेकिन इस अंधेरे में भी मुझे मिला, ऐसा प्यार जो हमेशा साथ रहता है, आपको अकेला महसूस नहीं होने देता। यह प्यार मुझे मेरे दोस्तों और परिवार से मिला, जिनके सपोर्ट ने सबसे मुश्किल दिनों में भी मुझे हंसने पर मजबूर किया।”

‘करुणा ही मुझे ठीक कर रही है’

एक्ट्रेस ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा, “जब दुनिया AI और रोबोट की तरफ तेजी से बढ़ रही है तब असली, संवेदनशील इंसानों की करुणा ही मुझे ठीक कर रही है। उनका प्यार, उनकी मौजूदगी, उनकी मानवता ही मेरी जिंदगी को फिर से जीवंत कर रही है। ये पोस्ट उन महिला मित्रताओं के लिए है जिन्होंने मेरे लिए जबरदस्त प्यार, गहरी सहानुभूति और अजेय ताकत दिखाई। आप सब जानते हैं कि आप कौन हैं और मैं आपकी आभारी रहूंगी।”

Cancer
