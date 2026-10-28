अन्नू कपूर के 'दूधिया बदन' पर पहली बार बोलीं तमन्ना भाटिया; ‘इन बातों को अगर...’
अन्नू कपूर ने एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया के लिए दूधिया बदन जैसे शब्द का इस्तेमाल किया था। अब इस कमेंट को लेकर पहली बार तमन्ना भाटिया ने बात की है। उन्होंने कहा कि वो इन जैसी बातों को सुनती ही नहीं हैं।
तमन्ना भाटिया को लेकर एक्टर और सिंगर अन्नू कपूर ने दूधिया बदन जैसा शब्द इस्तेमाल किया था। अन्नू कपूर का ये कमेंट सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था और उन्हें काफी आलोचनाओं का सामने भी करना पड़ा था। अब अन्नू कपूर के इस कमेंट पर तमन्ना भाटिया ने पहली बार अपनी राय सामने रखी है। उन्होंने कहा, "इन जैसी बातों को अगर हम दर्जा देने लगेंगे तो शायद ही आगे बढ़ पाएंगे।"
तमन्ना से अन्नू कपूर के कमेंट को लेकर हुआ सवाल
एनडीटीवी से खास बातचीत में तमन्ना भाटिया से पूछा गया कि उनके रंग को लेकर कुछ कमेंट हुए थे ‘दूधिया बदन’ था वो या कुछ भी, तो क्या आप चाहती हैं कि करियर के इस प्वाइंट पर क्या दुनिया अब आपको थोड़ा अलग तरीके से देखे?
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तमन्ना भाटिया ने क्या कहा?
इस सवाल का जवाब देते हुए तमन्ना भाटिया ने कहा, "मुझे लगता है कि एक क्रिएटिव होने के नाते हमारा सबसे जरूरी काम है सुनना। और हम जब सुनते हैं तो हम क्या चीज रखते हैं और क्या चीज फिल्टर करते हैं, इस चीज की समझ होना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप भी एक महिला (होस्ट) हैं आप समझ सकती हैं कि इन जैसी बातों को अगर हम दर्जा देंगे तो शायद ही हम आगे बढ़ पाएंगे। तो इन चीजों को मैं देखती भी नहीं हूं। मैं अपने काम पर फोकस करती हूं। मैं जो बनाना चाहती हूं, उस पर फोकस करती हूं, अपने एक्टिंग करियर पर फोकस करती हूं। और सच कहूं तो मैं मेरा काम एक सेवा के जैसा करना चाहती हूं और वो मैं करती हूं। वो लोगों तक इसीलिए शायद पहुंचता है क्योंकि वो सही जगह से निकलता है।"
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क्या बोले थे अन्नू कपूर?
साल 2025 में एक पॉडकास्ट में अन्नू कपूर से पूछा गया था कि क्या उन्हें तमन्ना भाटिया पसंद हैं? इस सवाल के जावब में अन्नू कपूर ने कहा था, "आहा, माशाल्लाह क्या दूधिया बदन है।"
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अन्नू कपूर ने ‘दूधिया बदन’ पर क्या दी थी सफाई?
अन्नू कपूर ने अपने इस बयान पर इस साल सफाई भी दी थी, उन्होंने अपनी सफाई में कहा था, "भारतीयों ने 250-350 साल की गुलामी सही है ना...इसलिए अंग्रेजी में गाली दे दूं तो वो बड़ी अच्छी लग जाती है, उसमें उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं हिंदी में गाली दे दूं तो उन्हें चुभ जाती है। गुलामों की औलाद हैं ना। गुलामी अभी चित्त से गई नहीं है। 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली, जो स्वतंत्रा की प्राप्ति हुई, वो स्वतंत्रता...आप समझ लो एक तरह की पॉलिटिकल फ्रीडम मिली है। मानसिक रूप से अभी भी भारतीय गुलाम हैं। इसलिए मिल्की बॉडी कहने पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी स्त्री के बारे में मिल्की बॉडी कहो तो चलेगा। मैंने तो उनसे कहा था कि अगर आपको बुरा लगा हो तो मैं माफी मांगता हूं।"
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तमन्ना भाटिया की बात करें तो उन्होंने साल 2005 में आई फिल्म चांद सा रोशन चेहरा से अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत की थी। इस फिल्म में तमन्ना के साथ समीर अफताब नजर आए थे। इस फिल्म में काम करने के दौरान उनकी उम्र करीब 15 साल थी।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
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