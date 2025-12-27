पेड़ पर लटके चाचा जी के सामने आई नई मुसीबत, दूर-दूर भागे गोकुलधाम वाले

संक्षेप: Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah Spoiler: तारक मेहता का उल्टा चश्मा में चंपक चाचा की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही है। पेड़ पर लटके चाचा जी के सामने अब एक नई मुसीबत आएगी।

तारक मेहता का उल्टा चश्मा के 4500 एपिसोड में देखने को मिला कि भिड़े और सोनू घर जाते हैं। सोनू और भिड़े घर से एक कालीन लाते हैं। इसके बाद सब लोग वो कालीन पेड़ के नीचे पकड़कर खड़े हो जाते हैं। वो चंपक चाचा से कहते हैं कि वो कालीन पर कूदें। चंपक चाचा कूदने से मना कर देते हैं। उन्हें अपना वो वक्त याद आ जाता है जब वो बालकनी से चादर पर कूदे थे और चादर फट गई थी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

घर से कालीन लाए भिड़े और सोनू कालीन देखकर चाचा जी चिल्लाने लगते हैं को वो नहीं कूदेंगे। सब लोग उन्हें मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं कूदते। इतने में बाघा का फोन टप्पू के पास आता है। टप्पू उन्हें बताता है कि चाचा जी पेड़ पर लटके हैं। इसके बाद बाघा कहता है कि वो आइडिया लेकर वहां पहुंच रहा है।

एक डाली ऊपर जाकर बैठे चाचा जी बाघा ट्रैंपोलिन लेकर पहुंच जाता है। इसके बाद सब चंपक चाचा से कहते हैं कि वो पेड़ से कूदे। चंपक चाचा जैसे ही कूदते हैं, वो बाउंस होकर एक डाली ऊपर बैठ जाते हैं। चाचा जी और डर जाते हैं। फिर अब्दुल एक आइडिया देताहै। वो कहता है कि वो लोग ट्रैंपोलिन पर ग्लू लगा सकते हैं जिससे चाचा जी वहीं रुक जाएंगे। अब्दुल का ये आइडिया सबको बहुत ही खराब लगता है। अब्दुल फिर चुप हो जाता है।