Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah Jethalal Aka Dilip Joshi Garba dance Video Viral orry divyanka tripathi Poonam Pandey TMKOC: गरबा नाइट में 'जेठालाल' ने मचाई धूम, दिलीप जोशी का स्गनेचर स्टेप हुआ वायरल, Entertainment Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah Jethalal Aka Dilip Joshi Garba dance Video Viral orry divyanka tripathi Poonam Pandey

TMKOC: गरबा नाइट में 'जेठालाल' ने मचाई धूम, दिलीप जोशी का स्गनेचर स्टेप हुआ वायरल

जब से दयाबेन को छोड़कर गई है तब से फैंस को गरबे में वो मजा ही नहीं आता है। खैर इसी बीच अब दयाबेन तो नहीं, लेकिन जेठालाल जरूर गरबा का पूरा आनंद ले रहे हैं। जेठालाल यानी दिलीप जोशी का एक वीडियो सामने आया है।

Priti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तानFri, 26 Sep 2025 05:51 PM
share Share
Follow Us on
TMKOC: गरबा नाइट में 'जेठालाल' ने मचाई धूम, दिलीप जोशी का स्गनेचर स्टेप हुआ वायरल

टीवी का फेमस सिटकाम 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' हमेशा से दर्शकों का फेवरेट रहा है। गोकुलधाम सोसाइटी में वैसे तो हर त्योहार को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन गरबा और डांडिया का जश्न देखने लायक होता है। वहीं, पूरी सोसाइटी में दयाबेन से अच्छा गरबा कोई कर रही नहीं पाता है। हालांकि, जब से दयाबेन को छोड़कर गई है तब से फैंस को गरबे में वो मजा ही नहीं आता है। खैर इसी बीच अब दयाबेन तो नहीं, लेकिन जेठालाल जरूर गरबा का पूरा आनंद ले रहे हैं। जेठालाल यानी दिलीप जोशी का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो स्टेज पर पूरे जोश और अपने सिग्नेचर स्टेप के साथ गरबा करते नजर आ रहे हैं। ये वीडियो इंटरनेट पर खूब वायरल हो रहा है।

गरबा नाइट में छा गए जेठालाल

दरअसल, बीती रात मुंबई में एक गरबा नाइट का आयोजन किया था। इस दांडिया इवेंट में जेठालाल यानी दिलीप जोशी ने अपनी मौजूदगी से चार चांद लगा दिया। इवेंट से सामने आए वीडियो में दिलीप स्टेज पर अपने सिग्नेचर स्टेप करते दिखे। इस दौरान दिलीप को गरबा करता देख बाकी सभी लोग काफी शॉक्ड नजर आए। इवेंट में दिलीप व्हाइट कलर का गरबा स्टाइल वाला कुर्ता पहने नजर आए। स्टेज पर बाकी लोग भी दिलीप के ताल से ताल मिलाकर डांस करते दिखे।

इवेंट में ओरी ने भी मचाया धमाल

गरबा नाइट इवेंट में दिलीप जोशी के अलावा टीवी जगत के कई फेमस चेहरे भी नजर आए। इवेंट में ओरी, पूनम पांडे, विवेक दहिया, दिव्यांका त्रिपाठी, राम शमीन, बिग बॉस 19 फेम नगमा मिराजकर जैसे कई स्टार्स नजर आए। इवेंट में ओरी अपने सिर पर बड़ी सी पगड़ी लगाकर रंग जमाते नजर आए। वहीं, दिव्यांका अपने पति विवेक के साथ खूब डांस करती नजर आईं। यही नहीं, देसी लुक में पूनम पांडे ने भी धमाल मचा दिया।

Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah orry Divyanka Tripathi
लेटेस्ट Hindi News, Bigg Boss 19, Entertainment News के साथ-साथ TV News, Web Series और Movie Review पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।