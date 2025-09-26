TMKOC: गरबा नाइट में 'जेठालाल' ने मचाई धूम, दिलीप जोशी का स्गनेचर स्टेप हुआ वायरल

जब से दयाबेन को छोड़कर गई है तब से फैंस को गरबे में वो मजा ही नहीं आता है। खैर इसी बीच अब दयाबेन तो नहीं, लेकिन जेठालाल जरूर गरबा का पूरा आनंद ले रहे हैं। जेठालाल यानी दिलीप जोशी का एक वीडियो सामने आया है।

टीवी का फेमस सिटकाम 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' हमेशा से दर्शकों का फेवरेट रहा है। गोकुलधाम सोसाइटी में वैसे तो हर त्योहार को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन गरबा और डांडिया का जश्न देखने लायक होता है। वहीं, पूरी सोसाइटी में दयाबेन से अच्छा गरबा कोई कर रही नहीं पाता है। हालांकि, जब से दयाबेन को छोड़कर गई है तब से फैंस को गरबे में वो मजा ही नहीं आता है। खैर इसी बीच अब दयाबेन तो नहीं, लेकिन जेठालाल जरूर गरबा का पूरा आनंद ले रहे हैं। जेठालाल यानी दिलीप जोशी का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो स्टेज पर पूरे जोश और अपने सिग्नेचर स्टेप के साथ गरबा करते नजर आ रहे हैं। ये वीडियो इंटरनेट पर खूब वायरल हो रहा है।

गरबा नाइट में छा गए जेठालाल दरअसल, बीती रात मुंबई में एक गरबा नाइट का आयोजन किया था। इस दांडिया इवेंट में जेठालाल यानी दिलीप जोशी ने अपनी मौजूदगी से चार चांद लगा दिया। इवेंट से सामने आए वीडियो में दिलीप स्टेज पर अपने सिग्नेचर स्टेप करते दिखे। इस दौरान दिलीप को गरबा करता देख बाकी सभी लोग काफी शॉक्ड नजर आए। इवेंट में दिलीप व्हाइट कलर का गरबा स्टाइल वाला कुर्ता पहने नजर आए। स्टेज पर बाकी लोग भी दिलीप के ताल से ताल मिलाकर डांस करते दिखे।