taarak mehta ka ooltah chashma actor was the child artist in film masoom song nani teri morni ko mor le gaye नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए…गाने में नजर आया था तारक मेहता का.. का ये कलाकार, इनाम में मिली थी चव्वनी, Entertainment Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़taarak mehta ka ooltah chashma actor was the child artist in film masoom song nani teri morni ko mor le gaye

नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए…गाने में नजर आया था तारक मेहता का.. का ये कलाकार, इनाम में मिली थी चव्वनी

नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए जैसे गाने में नजर आया ये बाल कलाकार तारक मेहता का उल्टा चश्मा में कर चुका है काम। एक्टर को एक्टिंग के लिए मशहूर डायरेक्टर ने इनाम में चव्वनी दी थी।

Usha Shrivas लाइव हिन्दुस्तानMon, 6 Oct 2025 01:43 PM
share Share
Follow Us on
नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए…गाने में नजर आया था तारक मेहता का.. का ये कलाकार, इनाम में मिली थी चव्वनी

तारक मेहता का उल्टा चश्मा में नट्टू काका का किरदार निभाकर मशहूर हुए एक्टर घनश्याम नायक बेशक अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनकी एक्टिंग जर्नी बेहद खास रही। धनश्याम का परिवार गुजरात की मशहूर लोकनाट्य कला भवई से जुड़ा हुआ था। घनश्याम के पिता खुद भवई कलाकार थे, और बचपन में जब छोटे-से घनश्याम उन्हें मंच पर किरदार निभाते देखते, तो उन्हें भी एक्टिंग करने का मन करता और इसी वजह से उन्हें बचपन में ही बाल कलाकार के रूप में कई शानदार फिल्में मिलीं।

नानी तेरी मोरनी का बाल कलाकार

साल 1956 में नट्टू काका उर्फ़ धनश्याम का परिवार मुंबई आ बसा। पिता के मन में बस एक ही सपना था बेटे को बड़ा एक्टर बनाना। सेठ एनएल स्कूल में दाखिला हुआ, और पढ़ाई के साथ-साथ फिल्मों के चक्कर भी शुरू हो गए। कई कोशिशों के बाद आखिर वो दिन आया जब 1960 में सत्येन बोस की फिल्म मासूम में उन्हें बाल कलाकार का मौका मिला। वही फिल्म थी, जिसका गाना “नानी तेरी मोरनी को मोर ले गया” आज भी हर बच्चे की जुबां पर है। इस गाने के साथ घनश्याम नायक का नाम उस दौर के चर्चित बाल कलाकारों में शुमार हो गया।

तीन रुपए फीस

एक बार उन्होंने बताया था कि शूटिंग के लिए उन्हें रोज तीन रुपए मेहनताना मिलता था। एक इंटरव्यू में हंसते हुए उन्होंने कहा था, “हम पूरे दिन शूट करते थे, और शाम को तीन रुपए मिलते थे, लेकिन उन रुपयों की खुशी किसी बड़े इनाम से कम नहीं होती थी।”

चवन्नी की कहानी

इसी दौरान उन्हें डायरेक्टर किदार शर्मा की एक फिल्म में काम मिला। किदार शर्मा, जो राज कपूर के गुरु भी थे, की आदत थी कि जब कोई कलाकार अच्छा काम करे, तो वे उसे इनाम में चवन्नी देते थे। घनश्याम का सपना था कि एक दिन उन्हें भी वो चवन्नी मिले। कहानी कुछ यूं रही जब उनका सीन खत्म हुआ, तो किदार शर्मा जेब में चवन्नी खोजने लगे। लेकिन उस दिन जेब में केवल दो रुपये का एक नोट था। उन्होंने वही नोट इनाम में दे दिया। और घनश्याम ने उस दो रुपये के नोट को कभी खर्च नहीं किया जिंदगीभर उसे अपनी एक्टिंग की पहली सच्ची कमाई मानकर संभालकर रखा। एक्टर, सिंगर और डबिंग आर्टिस्ट तीनों रूपों में उन्होंने इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाई। लेकिन असली पहचान उन्हें बाद में मिली, जब उन्होंने टीवी पर ‘नट्टू काका’ बनकर हर घर में जगह बना ली। आज नट्टू काका इस दुनिया में नहीं हैं। 3 अक्टूबर 2021 एक्टर कैंसर से निधन हो गया था।

Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah
लेटेस्ट Hindi News, Bigg Boss 19, Entertainment News के साथ-साथ TV News, Web Series और Movie Review पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।