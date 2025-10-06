नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए…गाने में नजर आया था तारक मेहता का.. का ये कलाकार, इनाम में मिली थी चव्वनी

नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए जैसे गाने में नजर आया ये बाल कलाकार तारक मेहता का उल्टा चश्मा में कर चुका है काम। एक्टर को एक्टिंग के लिए मशहूर डायरेक्टर ने इनाम में चव्वनी दी थी।

तारक मेहता का उल्टा चश्मा में नट्टू काका का किरदार निभाकर मशहूर हुए एक्टर घनश्याम नायक बेशक अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनकी एक्टिंग जर्नी बेहद खास रही। धनश्याम का परिवार गुजरात की मशहूर लोकनाट्य कला भवई से जुड़ा हुआ था। घनश्याम के पिता खुद भवई कलाकार थे, और बचपन में जब छोटे-से घनश्याम उन्हें मंच पर किरदार निभाते देखते, तो उन्हें भी एक्टिंग करने का मन करता और इसी वजह से उन्हें बचपन में ही बाल कलाकार के रूप में कई शानदार फिल्में मिलीं।

नानी तेरी मोरनी का बाल कलाकार साल 1956 में नट्टू काका उर्फ़ धनश्याम का परिवार मुंबई आ बसा। पिता के मन में बस एक ही सपना था बेटे को बड़ा एक्टर बनाना। सेठ एनएल स्कूल में दाखिला हुआ, और पढ़ाई के साथ-साथ फिल्मों के चक्कर भी शुरू हो गए। कई कोशिशों के बाद आखिर वो दिन आया जब 1960 में सत्येन बोस की फिल्म मासूम में उन्हें बाल कलाकार का मौका मिला। वही फिल्म थी, जिसका गाना “नानी तेरी मोरनी को मोर ले गया” आज भी हर बच्चे की जुबां पर है। इस गाने के साथ घनश्याम नायक का नाम उस दौर के चर्चित बाल कलाकारों में शुमार हो गया।

तीन रुपए फीस एक बार उन्होंने बताया था कि शूटिंग के लिए उन्हें रोज तीन रुपए मेहनताना मिलता था। एक इंटरव्यू में हंसते हुए उन्होंने कहा था, “हम पूरे दिन शूट करते थे, और शाम को तीन रुपए मिलते थे, लेकिन उन रुपयों की खुशी किसी बड़े इनाम से कम नहीं होती थी।”