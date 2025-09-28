Swara Bhasker says Raanjhanaa justifiled stalking says bharat nas katne wali aashiquon se bhara hai 'भारत नस काटने वाले आशिकों…', स्वरा बोलीं रांझणा में दिखाई गई स्टॉकिंग, बोलीं- मैं हैरान थी, Entertainment Hindi News - Hindustan
साल 2013 में फिल्म रांझणा रिलीज हुई थी। ये फिल्म वैसे तो हिट थी, लेकिन फिल्म पर स्टॉकिंग (पीछा करने को) को सही ठहराने के आरोप लगे थे। हाल ही में स्वरा भास्कर ने इस बारे में बात की है। उन्होंने कहा कि जब वो फिल्म कर रही थीं तब उन्हें एहसास नहीं हुआ था। 

Harshita Pandey लाइव हिन्दुस्तानSun, 28 Sep 2025 11:59 AM
साल 2013 में आई रांझणा रिलीज हुई थी। इस फिल्म में सोनम कपूर,धनुष और स्वरा भास्कर जैसे कलाकार नजर आए थे। इस फिल्म को काफी प्यार मिला था। फिल्म हिट साबित हुई थी, लेकिन फिल्म पर आरोप लगा था कि फिल्म में स्टॉकिंग (पीछा करने को) को सही ठहराया गया है। हाल ही में स्वरा भास्कर ने इस बार में बात की। उन्होंने कहा कि जब वो फिल्म कर रही थीं तब उन्हें इस चीज का एहसास नहीं हुआ था। वहीं, फिल्म की सफलता पर बात करते हुए स्वरा ने कहा कि भारत नस काटने वाले आशिकों से भरा हुआ है।

रांझणा में स्टॉकिंग को सही ठहराया गया

Hauterrfly से खास बातचीत के दौरान स्वरा से पूछा गया कि रांझणा के वक्त ऐसे आरोप लगे होंगे कि उसमें स्टॉकिंग, टॉक्सिसिटी को सही ठहराया गया। इस सवाल का जवाब देते हुए स्वरा भास्कर ने कहा, जब हम रांझणा कर रहे थे तब हमें एहसास नहीं हुआ। और हिमांशु बहुत टैलेंटेड राइटर हैं…उसकी लाइन्स बहुत अच्छी और मजेदार होती हैं। तो हम सब उसमें हंसी, मखौल, मजाक में थे और हमें एहसास नहीं हुआ, उसने भी ध्यान नहीं दिया होगा।"

स्वरा को ट्रेलर लॉन्च पर हुआ था एहसास

स्वरा ने आगे कहा कि जब उन्हें पहली बार इस चीज का एहसास हुआ, वो ट्रेलर लॉन्च पर था। स्वरा ने कहा कि उस वक्त वो हैरान रह गई थीं। स्वरा भास्कर ने कहा कि ट्रेलर लॉन्च पर एक जर्नलिस्ट ने उनसे कहा कि ट्रेलर देखकर लग रहा है कि फिल्म स्टॉकिंग को सही ठहराती है। स्वरा ने कहा कि ये सुनकर वो हैरान रह गई थीं। स्वरा ने कहा कि जब वो वापस गईं तो उन्होंने कहा आनंद एल राय और हिमांशु से उन्होंने कहा कि इस बारे में बात करना नजरअंदाज करो। स्वरा ने दोनों को सलाह दी कि अब वो लोग स्टॉकिंग का बचाव न करें। इस बारे में बात करने से बचें।

रांझणा की सफलता पर क्या बोलीं स्वरा

इसके बाद स्वरा ने कहा कि फिल्म बड़ी हिट थी और हर किसी ने उसे पसंद किया। फिल्म की सफलता के बारे में बात करतेल हुए स्वरा भास्कर ने कहा, भारत नसकटुआ आशिकों से भरा हुआ है। मुझे लगता है कि आदमियों की सबसे फेवरेट चीज है बेचारगी। सबसे ज्यादा विक्टिम कार्ड आदमी खेलते हैं। एक बात बताउं, हर बड़ी हिट फिल्म में देखना…रांझणा कि बेचारा मर गया, सैयारा कि हाय बेचारा कैसी लड़की है किसी और का नाम ले लिया….मर्दों की बेचारगी से ज्यादा फायदेमंद और सेलिंग कुछ और नहीं है।"

