रक्षाबंधन पर बहन से मिलने अमेरिका जा पहुंचे सनी देओल, शेयर की अजीता के साथ तस्वीर

बॉलीवुड एक्टर सनी देओल अपनी बहनों के बेहद करीब हैं। एक्टर इस रक्षाबंधन को अपनी बहन अजीता से मिलने अमेरिका जा पहुंचे। एक्टर ने बहन से मुलाकात के बाद की तस्वीरें शेयर की है।

बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने धूमधाम से रक्षाबंधन का त्योहार मनाया। अक्षय कुमार, कंगना रनौत समेत कई सितारों ने सोशल मीडिया पर अपने जश्न की तस्वीरें शेयर कीं। ऐसे में बॉलीवुड एक्टर सनी देओल ने भी इस मौके को खास बनाया, लेकिन अलग अंदाज में वे अमेरिका जाकर अपनी बहन अजीता चौधरी के साथ राखी का त्योहार सेलिब्रेट करने पहुंचे।

बहन से मिलने पहुंचे सनी

सनी देओल अपनी बहनों के करीब हैं। इसलिए एक्टर बहन अजीता के साथ रक्षाबंधन मनाने अमेरिका के कैलिफ़ोर्निया पहुंच गए। रविवार को उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर शेयर की। इसमें दोनों गले लगकर मुस्कुरा रहे हैं। सनी ब्राउन प्रिंटेड आउटफिट और बेज हैट में हैं, जबकि अजीता व्हाइट, ग्रीन सूट में दिखीं। सनी ने कैप्शन में लिखा, , “हमेशा खुश रहो बहनों। तुम मेरी ताकत हो! हैप्पी रक्षाबंधन ढेर सारा प्यार।”

देओल परिवार

सनी देओल और अजीता चौधरी के अलावा, उनके परिवार में भाई बॉबी देओल और बहन विजेता गिल भी हैं। ये सभी दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र और उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर के बच्चे हैं। धर्मेंद्र की दूसरी पत्नी, एक्ट्रेस हेमा मालिनी से उनकी दो बेटियां ईशा देओल और आहना देओल हैं।