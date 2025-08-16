इस दिन से हनुमान के गेटअप में फिल्म रामायण की शूटिंग शुरू करेंगे सनी देओल, रणबीर के बारे में कही ये बात

बॉलीवुड एक्टर सनी देओल ने हाल में रामायण में राम का किरदार निभाने वाले रणबीर कपूर के बारे में बात की है। साथ ही बताया हनुमान के किरदार निभाने और फिल्म को लेकर भी बात की।

नितेश तिवारी के डायरेक्शन में बन रही फिल्म रामायण का इंतजार हो रहा है। इस फिल्म में अभी तक की सबसे शानदार कास्ट एक साथ नजर आने वाली है। रणबीर कपूर, राम के किरदार में देखेंगे तो साई पल्लवी ने सीता का किरदार निभाया है। वहीं हनुमान बनेंगे एक्टर सनी देओल। एक्टर ने पहली बार अपनी इस अपकमिंग फिल्म और रणबीर के साथ स्क्रीन शेयर करने पर बात की है। सनी देओल ने इस फिल्म को बेहद खास और एक खूबसूरत प्रोजेक्ट बताया।

रणबीर के बारे में बोले सनी देओल हाल में टाइम्स नाउ से बातचीत में सनी देओल ने बताया कि वो हनुमान का किरदार निभा रहे हैं। हालांकि, उन्होंने अभी तक फिल्म की शूटिंग शुरू नहीं की है। लेकिन अगले कुछ समय में वो शूटिंग करने वाले हैं। सनी से जब रणबीर कपूर के साथ काम करने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि यह बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि वह एक बेहतरीन एक्टर हैं और वह हमेशा कोई भी प्रोजेक्ट हाथ में लेते हैं और उसे पूरी तरह से जीते हैं।"