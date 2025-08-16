sunny deol talks about his ramayan co star ranbir kapoor and shooting update read here इस दिन से हनुमान के गेटअप में फिल्म रामायण की शूटिंग शुरू करेंगे सनी देओल, रणबीर के बारे में कही ये बात, Entertainment Hindi News - Hindustan
इस दिन से हनुमान के गेटअप में फिल्म रामायण की शूटिंग शुरू करेंगे सनी देओल, रणबीर के बारे में कही ये बात

बॉलीवुड एक्टर सनी देओल ने हाल में रामायण में राम का किरदार निभाने वाले रणबीर कपूर के बारे में बात की है। साथ ही बताया हनुमान के किरदार निभाने और फिल्म को लेकर भी बात की। 

Usha Shrivas लाइव हिन्दुस्तानSat, 16 Aug 2025 07:50 AM
नितेश तिवारी के डायरेक्शन में बन रही फिल्म रामायण का इंतजार हो रहा है। इस फिल्म में अभी तक की सबसे शानदार कास्ट एक साथ नजर आने वाली है। रणबीर कपूर, राम के किरदार में देखेंगे तो साई पल्लवी ने सीता का किरदार निभाया है। वहीं हनुमान बनेंगे एक्टर सनी देओल। एक्टर ने पहली बार अपनी इस अपकमिंग फिल्म और रणबीर के साथ स्क्रीन शेयर करने पर बात की है। सनी देओल ने इस फिल्म को बेहद खास और एक खूबसूरत प्रोजेक्ट बताया।

रणबीर के बारे में बोले सनी देओल

हाल में टाइम्स नाउ से बातचीत में सनी देओल ने बताया कि वो हनुमान का किरदार निभा रहे हैं। हालांकि, उन्होंने अभी तक फिल्म की शूटिंग शुरू नहीं की है। लेकिन अगले कुछ समय में वो शूटिंग करने वाले हैं। सनी से जब रणबीर कपूर के साथ काम करने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि यह बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि वह एक बेहतरीन एक्टर हैं और वह हमेशा कोई भी प्रोजेक्ट हाथ में लेते हैं और उसे पूरी तरह से जीते हैं।"

ऐसी है रामायण

सनी देओल ने ये भी बताया कि इस तरह के प्रोजेक्ट में खास किरदार निभाने का दबाव उन पर भी है। उन्होंने कहा, "देखिए, घबराहट या डर ये तो होता ही है। लेकिन यही इसकी खूबसूरती है, क्योंकि आपको अपने अंदर यह सोचना होता है कि आप इस चुनौती को कैसे स्वीकार करेंगे और उस पर कैसे खरा उतरेंगे। और आपको ऐसा करने का मौका मिल रहा है, और मुझे पूरा यकीन है कि प्रोड्यूसर अमित, वो इसमें बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। क्योंकि वे उन अलौकिक चीजों और प्रभावों को पर्दे पर उतारने वाले हैं, जो मुझे उम्मीद है - उम्मीद है, हॉलीवुड से कम नहीं होंगे। मेरा मतलब है, यह कितनी बार बना है, और कितनी रामलीलाएं होती हैं? जब बात बड़े पर्दे की आती है, तो इसमें शामिल सभी कलाकार जिस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, मुझे यकीन है कि हर चीज के साथ न्याय होगा, और लोग संतुष्ट महसूस करेंगे और पूरी फिल्म का आनंद लेंगे।” रामायण का पहला भाग दिवाली 2026 पर रिलीज होगा।

