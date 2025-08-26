sunita ahuja says son yashvardhan doing film better than ahaan panday starrer saiyaara नेशनल अवार्ड विनर की फिल्म में काम कर रहे हैं गोविंदा के बेटे यशवर्धन, मां बोली-सैयारा से बेहतर, Entertainment Hindi News - Hindustan
बॉलीवुड एक्टर गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा बेबाक अंदाज के लिए मशहूर हैं। हाल में बताया कि उनका बेटा यशवर्धन अहान पांडे की ‘सैयारा’ से भी बेहतर फिल्म में काम कर रहा है। नेशनल अवार्ड विनर के साथ कर रहे हैं फिल्म।

Usha Shrivas लाइव हिन्दुस्तानTue, 26 Aug 2025 06:44 AM
बॉलीवुड एक्टर गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा अपने बेबाक अंदाज के लिए मशहूर हैं। उनके इसी अंदाज को उनके फैंस पसंद कर रहे हैं। अपने फैंस से जुड़ने के लिओये उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल भी शुरू किया है। इस बीच उनका एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने अहान पांडे की फिल्म 'सैयारा' के बारे में बात की है। सुनीता ने कहा कि उनका बेटा यशवर्धन 'सैयारा' से बड़ी फिल्म में काम कर रहा है।

सैयारा से बेहतर फिल्म

ईट ट्रेवल रिपीट के साथ बातचीत में सुनीता ने से एक फैन के कमेंट पर रिएक्शन देने को कहा गया था। फैन ने कमेंट में लिखा था,'यशवर्धन इतना हैंडसम है, सैयारा में उसे होना चाहिए था'। इसके जवाब में सुनीता ने कहा, "काश ऐसा होता, लेकिन वो उससे बेहतर फिल्म कर रहा है।" आगे सुनीता ने कहा कि उन्होंने सैयारा नहीं देखी है। लेकिन उनकी तरफ से सभी बच्चों को आशीर्वाद। वैसे यशवर्धन 9 सालों तक ऑडिशन देने के बाद अब नेशनल अवार्ड विनर साई राजेश की फिल्म में काम कर रहे हैं। फिल्म का नाम अभी फाइनल नहीं हुआ है लेकिन ये एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म होगी।

गोविंदा से तलाक की खबर

बता दें, हाल में सुनीता अपने और एक्टर गोविंदा के साथ तलाक की खबरों के सुर्खियों में बनी हुई थी। एक रिपोर्ट में कहा गया था कि सुनीता ने मई में ही कोर्ट में तलाक की अर्जी थी। उन्होंने एक्टर के खिलाफ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, धोखा देना जैसे गंभीर आरोप लगाए थे। हालांकि, एक्टर के मैनेजर ने इन सभी आरोपों को गलत ठहराया। साथ ही एक अन्य रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि सुनीता और गोविंदा तलाक नहीं ले रहे हैं। दोनों गणपति पूजा में एक साथ दिखेंगे।

सुनीता ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो गोविंदा से अलग अपने फ्लैट में रह रही हैं। जबकि एक्टर पास के ही बंगले में रहते हैं। इसके पीछे की वजह एक्टर का काम और मीटिंग्स थी। लेकिन बताया गया है कि कपल सालों से ही अलग रह रहे हैं। हालांकि, दोनों ने अपने रिश्ते पर कोई बयान जारी नहीं किया है।

Saiyaara Sunita Ahuja Govinda
