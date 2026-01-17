गोविंदा को कभी माफ नहीं करूंगी, सुनीता आहूजा फिर भड़कीं, बोलीं- सतर्क हो जा बेटा…
सुनीता आहूजा उन सेलेब में से हैं जो अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में खुलकर बात करती हैं और कुछ भी बोलने से पहले झिझकती नहीं हैं। अब सुनीता ने एक बार फिर गोविंदा को लेकर शॉकिंग स्टेटमेंट दिया है।
सुनीता आहूजा और गोविंदा पिछले कुछ समय से काफी चर्चा में हैं अपने रिलेशनशिप को लेकर। कुछ समय पहले तो दोनों के तलाक तक की खबरें आई थी, लेकिन सुनीता और गोविंदा ने इन खबरों को गलत बताया था। अब लेकिन सुनीता ने एक इंटरव्यू में गोविंदा के अफेयर को लेकर हिंट दिया और कहा कि ऐसी लड़कियां बहुत आती हैं।
गोविंदा को माफ नहीं करने वाली हूं
दरअसल, सुनीता ने मिसमालिनी को एक इंटरव्यू दिया है जिसका प्रोमो सामने आया है। वह बोलती हैं, ‘मैं गोविंदा को माफ नहीं करूंगी। मैं नेपाल की हूं।’ इसके बाद वह बोलती हैं कि खुखरी निकाल दूंगी ना तो सबकी हालात खराब हो जाएगी इसलिए बोलती हूं, सतर्क हो जा बेटा अभी भी।
63 के हो गए, बेटी की शादी करवानी है
इसके अलावा सुनीता ने कहा, ‘ऐसी लड़कियां बहुत आती हैं, लेकिन तुम थोड़ी बेवकूफ हो। तुम 63 के हो गए हो। तुम्हें अभी टीना की शादी करवानी है, यश का करियर है।’
गोविंदा के मुंह पर कहा तू बाप है कि क्या है
गोविंदा के बेटे के करियर में इन्वॉल्वमेंट ना के बराबर होने पर सुनीता ने कहा कि गोविंदा का बेटा होने के नाते, वह नहीं बोलते। आप मेरी हेल्प कर दो। गोविंदा ने भी उसकी कोई मदद नहीं की। मैंने उसके मुंह पर बोला कि तू बाप है कि क्या है?
तलाक पर पहले कहा था कोई अलग नहीं कर सकता
वहीं पिछले साल गणेश चतुर्थी के मौके पर सुनीता ने तलाक को लेकर कहा था, आज मीडिया के मुंह पर थप्पड़ नहीं पड़ी है क्या? हमको साथ में देखकर। इतना क्लोज…अगर कुछ होता तो इतने नजदीक थोड़ी दिखते? हमारी दूरियां होती है। कोई हम दोनों को अलग नहीं कर सकता। मेरा गोविंदा सिर्फ मेरा है और किसी का नहीं।
बता दें कि सुनीता तो खुलकर अपने व्लॉग और इंटरव्यूज में गोविंदा के साथ अपने रिलेशन और अनबन को लेकर बात करती हैं, लेकिन गोविंदा इस पर कभी रिएक्ट नहीं करते।