सुनील ग्रोवर 18 साल पहले भी बने थे कादर खान, सामने आया ये पुराना वीडियो, देखिए
सुनील ग्रोवर ने हाल में कादर खान की नकल और अंदाज कॉपी करते हुए सभी को हैरान कर दिया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सुनील पहले भी कादर खान बन चुके हैं। करीब 18 पहले सुनील ने कादर खान का किरदार की नकल की थी। देखिए वीडियो-
हाल में कपिल शर्मा शो के एक एपिसोड से सुनील ग्रोवर का लुक खूब वायरल हुआ। एक्टर ने कादर खान को ट्रिब्यूट देने के लिए उनका लुक और अंदाज ऐसे निभाया जैसे ऑडियंस स्क्रीन पर कादर खान को ही देख रही हो। इस वीडियो के सामने आने के बाद कई कलाकारों ने सुनील के टैलेंट की तारीफ की। उन्हें एक बेहतरीन एक्टर बताया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये कोई पहली बार नहीं था जब सुनील ग्रोवर कादर खान बने हों। इससे पहले अपने करियर की शुरुआत में एक्टर ने कादर खान की शानदार नक़ल की थी।
सुनील ग्रोवर 18 साल पहले बने थे कादर खान
साल 2008 में फिल्मी टीवी पर एक शो आता था ‘चला लल्लन हीरो बनने’। इस शो में सुनील ग्रोवर को अलग-अलग किरदार निभाते हुए देखा जाता था। इसी शो के एक एपिसोड में सुनील ने डबल रोल निभाते हुए कादर खान और लल्लन का किरदार निभाया था। इस एपिसोड का एक वीडियो है जिसमें सुनील ग्रोवर, कादर खान के पठानी लुक में उनकी आवाज की नकल करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए-
कादर खान की नकल का नया वीडियो
सुनील ग्रोवर ने हाल में कपिल शर्मा के नेटफ्लिक्स शो के लिए कादर खान की नकल की थी। इस एपिसोड में वरुण धवन और उनके डायरेक्टर पिता डेविड धवन आए हुए थे। दोनों ने सुनील को इस लुक में देखकर भाईजान (कादर खान)को याद करने की बात कही। एक्टर ने कादर खान के कई कैरेक्टर को पकड़ा, वैसी ही बॉडी लैंग्वेज और ऐसा ही अंदाज देखकर सोशल मीडिया यूजर्स भी हैरान थे। एक्टर के इस लुक, टैलेंट और मेहनत की तारीफ हो रही है।
ऐसे मिली पहचान
बता दें, सुनील ग्रोवर 90s के दशक से एंटरटेनमेंट का हिस्सा बने हुए हैं। एक्टर ने 1995 में आई डीडी नेशनल के फुल टेंशन नाम के कॉमेडी शो में पहली बार काम किया था। इसके बाद अजय देवगन की फिल्म प्यार तो होना ही था में तोताराम नाई का किरदार निभाया था। एक्टर को जसपाल भट्टी के शो से पॉपुलैरिटी मिली। लेकिन कपिल शर्मा के शो ने उन्हें अलग पहचान दिलाई। सुनील को ऐसे ही अलग किरदारों में पसंद किया जाता रहा है।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।
हिंदुस्तान टाइम्स के साथ सफर: 2017 में वह देसीमार्टीनी (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ीं और लगभग 7 सालों तक हिंदी एंटरटेनमेंट के लिए काम किया और टीम लीड भी की। इस दौरान वीडियो स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग और टीम मैनेजमेंट की कमान संभाली। ऊषा के एंकर किए गए वीडियो सेगमेंट्स और स्पेशल सीरीज को खास पहचान मिली। 2024 से ऊषा लाइव हिन्दुस्तान में की एंटरटेनमेंट टीम के साथ जुडी हुई हैं। यहां ऊषा, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, OTT कवरेज, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, मूवी, वेब सीरीज रिव्यू और ब्रेकिंग न्यूज पर काम कर रही हैं।
एजुकेशन: ऊषा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है। पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री और फिर भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल कोर्स किया है।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
खासियत
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