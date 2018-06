करोड़ों बार देखा गया 'जीरो' का टीजर, शाहरुख की एक्टिंग देखकर ये क्या बोल गए शेखर कपूर

फिल्म 'जीरो' का ईद स्पेशल टीजर यूट्यूब पर काफी वायरल हो गया है। इस टीजर को अबतक करोड़ों बार देखा गया है। इसी बीच फिल्मकार शेखर कपूर एक बयान सामने आया है जिसमें शाहरुख की बड़ी तारीफ की है। इस पर शाहरुख ने जवाब दिया।

सुपरस्टार शाहरुख खान अपकमिंग फिल्म 'जीरो' के टीजर को दिग्गज फिल्मकार शेखर ने देखा और सोशल मीडिया पर अपने विचार शेयर किए। निर्देशक ने ट्वीट किया था, "जब भी मैं 'जीरो' का ट्रेलर देखता हूं, खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाता। इसमें वैसी ही खुशी और मजे की भवना मालूम पड़ती है, जैसी भावना के साथ हमने 'मिस्टर इंडिया' बनाई थी। और वास्तव में बेहद शानदार विजुअल इफेक्ट्स भी...शाहरुख।"

Thank u my friend. U appreciating & smiling is the biggest compliment for the teaser. Will show u stuff soon. Love https://t.co/yZ0caLGK2I