Zero Song Issaqbaazi हुआ रिलीज, सलमान खान के आगे 'जीरो' बने शाहरुख खान ने किया धमाल

शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) की फिल्म 'जीरो' (Zero) का दूसरा गाना इश्‍कबाजी (Issaqbaazi) रिलीज हो गया है। आज फिल्म मेकर्स ने इंटरनेट पर इस गाने को रिलीज कर दिया है। इस गाने में शाहरुख खान के साथ दबंग सलमान खान (Salman Khan) नजर आ रहे हैं। फिल्म का ये गाना बेहद मजेदार है। गाने के बोल के साथ ही साथ बोल और इसकी बीट्स भी शानदार हैं। 'इश्कबाजी' सॉन्ग को सुखविंदर सिंह (Sukhwinder Singh) और दिव्या कुमार (Divya Kumar) ने गाया है। फिल्म के इस गीत को अजय-अतुल (Ajay-Atul) की म्यूजिकल जोड़ी ने कंपोज किया है।

इस गाने की शुरुआत होती है कैटरीना के साथ जो बउआ सिंह (Bauaa Singh) यानि की शाहरुख को किस करती हैं। इससे बउआ की खुशी सातवें आसमान पर होती है और वो खुशी से गाने लगता है। कैटरीना कैफ (Katrina Kaif) इस फिल्म में एक सफल एक्ट्रेस की भूमिका में हैं।

फिल्म के इस गाने को ट्विटर पर शेयर करते हुए शाहरुख ने लिखा, "अकेले चलते थे इश्क के सफर पर करने महबूब को राजी, दोस्त ऐसा मिला राह में कर आए इश्कबाजी." दिखाया गया कि रेसलिंग रिंग में शाहरुख की मुलाकात सलमान से होती है जो उनके साथ मस्तीभरे अंदाज में डांस करते हैं।

वैसे इससे पहले जीरो का गाना 'मेरे नाम तू'; आया था। बता दें कि जीरो फिल्‍म 21 दिसंबर को रिलीज हो रही है और हाल ही में शाहरुख खान ने फिल्‍म की डबिंग का आखिरी शेड्यूल पूरा किया है। फिल्‍म में शाहरुख के अपोजिट अनुष्‍का शर्मा और कैटरीना कैफ हैं लेकिन इस गाने की खूबी तो खान स्‍टार्स की जोड़ी रहेगी। वैसे जीरो में कई स‍ितारों का कैमियो कहा जा रहा है जिनमें से एक श्रीदेवी भी हैं।

आपको बता दे कि फैंस को किंग खान का ये गाना काफी पसंद आ रहा है। सभी ने गाने और शाहरुख-सलमान की तारीफ की है। इस गाने के बीट्स काफी बढ़ियां हैं जो आगे चल कर एक डांस नंबर बन कर उभर सकता है।

What a song! Can’t wait to watch this on the big screen 😍



Your acting & dancing are just amazing as always Shah 🔥 and the VFX just blows my mind every time...! @vfx_redchillies I hope we can get a glimpse of how you did it soon! #IssaqbaaziOutNow pic.twitter.com/5OGayqatab