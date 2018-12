ZERO BOX OFFICE DAY 1: ओपनिंग डे पर ही आमिर-सलमान से पिछड़े शाहरुख खान, जानें फिल्म की कमाई

शाहरुख खान की फिल्म जीरो (Zero) 21 दिसंबर शुक्रवार को दुनियाभर में रिलीज हो चुकी है। फिल्म को क्रिटिक्स और ऑडियंस ने मिले-जुले रिएक्शन दिए है। कुछ ने फिल्म की तारीफ पर तारीफ की है, तो किसी ने जीरो को सिरे से नकार दिया है। बात करें फिल्म के कलेक्शन की तो इस फिल्म ने पहले दिन ठीक-ठाक कलेक्शन किया है। हालांकि, शाहरुख के रिकॉर्ड को देखते हुए ये कमाई कम मानी जा रही है। ट्रेड एनालिस्ट रमेश बाला ने अपने ट्विटर अकाउंट पर इस बात की जानकारी दी है कि जीरो ने पहले दिन करीब 20 करोड़ का कलेक्शन किया है।

#Zero 's All-India Day 1 Nett Early Estimates is around ₹ 20 Crs..

'रेस-3' और 'ठग्स ऑफ हिंदोस्तान' से पीछे रही जीरो...

इस साल रिलीज हुई सलमान खान की फिल्म रेस-3 और आमिर खान की फिल्म ठग्स ऑफ हिंदोस्तान को दर्शकों ने बुरी तरह नकार दिया। लेकिन फिर भी ओपनिंग डे पर इन फिल्मों ने अच्छी कमाई की थी। जहां 'रेस-3' ने पहले दिन करीब 27 करोड़ कमाए थे तो वहीं 'ठग्स ऑफ हिंदोस्तान' ने तो सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए पहले दिन ही करीब 52 करोड़ की कमाई कर ली थी। इस लिहाज से शाहरुख, सलमान और आमिर से काफी पीछे हैं। हालांकि फिल्म जीरो शनिवार और रविवार को और बेहतरीन प्रदर्शन कर सकती है। लेकिन निगेटिव वर्ड ऑफ माउथ की वजह से फिल्म की कमाई पर बुरा असर भी पड़ सकता है। फिल्म में शाहरुख, अनुष्का और कैटरीना के अभिनय की काफी तारीफ की जा रही है। लेकिन फिल्म कंटेंट के मामले में ठंडी है।

#Zero Day 1 Overseas BO:#USA - $203,066 [₹1.42 Crs] from 262 Locs.. At 4 PM PST.. #Australia - A$74,341 [₹ 36.68 Lacs] from 35 Locs.. #NewZealand - NZ$45,709 [₹ 21.51 Lacs] from 23 Locs..