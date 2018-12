BOX OFFICE: शाहरुख की 'जीरो' ने खाई 'KGF' से मात, अमेरिका में कर चुकी है इतनी कमाई

सुपरस्टार शाहरुख खान Shahrukh Khan पिछले काफी समय से एक हिट फिल्म के लिए तरस रहे हैं और यह सिलसिला ‘जीरो’ के साथ भी खत्म होता नजर नहीं आ रहा है। रिलीज से पहले दर्शकों के बीच जो उत्साह देखने को मिल रहा था, वो फिल्म के पहले शो के बाद ही खत्म हो गया। दरअसल, फिल्म को ऑडियंस और क्रिटिक्स दोनों से निगेटिव रिव्यू मिले हैं। शाहरुख खान, अनुष्का शर्मा और कैटरीना कैफ की बढ़िया एक्टिंग के बावजूद कमजोर कहानी ने इस फिल्म का बुरा हाल कर दिया है। पहले दिन फिल्म ने करीब 20 करोड़ की कमाई लेकिन दूसरे दिन फिल्म का कलेक्शन गिर गया और फिल्म महज 17 करोड़ ही कमा सकी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अब तक 38.36 करोड़ रुपये की कमाई की है और अगर बात तीसरे दिन की करें तो वो भी कुछ खास नहीं है। कुछ ही देर में इसके आंकड़े भी सामने आ जाएंगे।

#Zero slips on Day 2... Biz should’ve witnessed solid growth on Day 2 after an underwhelming Day 1, but is struggling at the BO... Decline on Day 2 [vis-à-vis Day 1]: 9.53%... Fri 20.14 cr, Sat 18.22 cr. Total: ₹ 38.36 cr. India biz. — taran adarsh (@taran_adarsh) December 23, 2018

साउथ मूवी 'KGF' की धूम...

दूसरी तरफ साउथ की फिल्म 'KGF' इंडियन बॉक्स ऑफिस के साथ-साथ दुनियाभर में तहलका मचा रही है। अकेले यूएस में ही इस फिल्म ने करीब 300 हजार डॉलर की कमाई कर ली है। चेन्नई बॉक्स ऑफिस पर भी फिल्म का धमाल जारी है। फिल्म लगातार कमाई कर रही हैं और फिल्म को ऑडियंस के साथ-साथ क्रिटिक्स का भी खूब सपोर्ट मिल रहा है।

#KGF has crossed $300K at the #USA Box Office..



Fastest Kannada Movie to do so.. — Ramesh Bala (@rameshlaus) December 24, 2018

#KGF leads South movies on Sunday (Dec 23rd) too at the #USA Box office..



As of 7 PM PST..#KGF - $73K ( 74 locations )#Antariksham - $42K ( 92 locations )#PadiPadiLecheManasu - $29K ( 79 locations ) — Ramesh Bala (@rameshlaus) December 24, 2018

#KGF goes from strength to strength... Picks up momentum over the weekend... Fri 2.10 cr, Sat 3 cr, Sun 4.10 cr. Total: ₹ 9.20 cr. India biz. Note: HINDI version. — taran adarsh (@taran_adarsh) December 24, 2018



दूसरी तरफ फिल्म जीरो की बात करे तो तीसरे दिन के आंकड़े भी दूसरे दिन के बराबर या उससे भी कम ही रहेंगे। यह बहुत ही चौंकाने वाली बात है कि फिल्म जीरो के नाइट और इवनिंग शोज कोलकाता में 30-35 प्रतिशत की ऑक्यूपेंसी के साथ चल रहे हैं। जब हैरी मेट सेजल को इससे बेहतरीन रिस्पांस मिल रहा था।’