Zero Box Office: दूसरे दिन गिरा फिल्म का कलेक्शन, नहीं मिला छुट्टी का फायदा

शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) की फिल्म 'जीरो (Zero)' ने पहले दिन 20 करोड़ की शानदार कमाई की थी। हालांकि, शाहरुख के रिकॉर्ड को देखते हुए ये कमाई कम मानी जा रही है। ऐसे में सबको उम्मीद थी कि फिल्म को शनिवार और रविवार की छुट्टी का फायदा मिलेगा और फिल्म के कलेक्शन में उछाल देखने को मिलेगा। लेकिन हुआ इसका उल्टा। खराब रिव्यूज और निगेटिव माउथ पब्लिसिटी के चलते फिल्म के कलेक्शन में गिरावट देखने को मिली। जी हां, ट्रेड एनालिस्ट रमेश बाला के मुताबिक फिल्म ने दूसरे दिन करीब 17 करोड़ का बिजनेस किया है। मतलब पहले दिन के मुकाबले फिल्म की कमाई में 15 प्रतिशत गिरावट देखने को मिली।

#Zero drops about 15% on Day 2 compared to Day 1..



The usual Saturday growth is missing due to bad reviews and WOM..



Sat, Dec 22nd - ₹ 17 Crs.. Early Estimates..



It did ₹ 20 Crs on Day 1.. All-India Nett..