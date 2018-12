Box Office DAY 5: क्रिसमस से शाहरुख खान को मिला फायदा, ZERO की कमाई में आया जबरदस्त उछाल

बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान की फिल्म जीरो को फिल्म क्रिटिक्स का भले ही अच्छा रिस्पॉन्स न मिला हो, लेकिन फिल्म के कमाने रफ्तार दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। बता दें कि इस फिल्म ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन करने में चुक गई थी। लेकिन इस फिल्म के कमाने की रफ्तार तेज हो गई है।बता दें कि सोमवार को कलेक्शंस पचास फीसदी तक गिरने के बाद मंगलवार को क्रिसमस की छुट्टी पर इस फिल्म की कमाई में उछाल आया। इस तरह देखा जाए तो फिल्म की पाचवें दिन की कमाई को मिलाकर इसकी कुल कमाई का आंकड़ा 81.32 करोड़ हो गया है।

ट्रेड एक्सपर्ट्स के अनुसार, मंगलवार को ज़ीरो ने 12.75 करोड़ कमाई की है, जो सोमवार के मुकाबले लगभग पच्चीस फ़ीसदी अधिक है। ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने इस फिल्म की कमाई के आंकड़े को अपने वेरिफाइड सोशल अकाउंट पर साझा किया है। तरण के मुताबिक इस फ्राइडे यानी पहले दिन फिल्म ने 20.14 करोड़ रुपये की कमाई की थी। इसके बाद शनिवार को 18.22 करोड़, रविवार को 20.71 करोड़, सोमवार 9.50 करोड़ और मंगलवार यानी कल 12.75 करोड़ रुपये की कमाई की। इस तरह से फिल्म की कुल कमाई का आंकड़ा 81.32 करोड़ है। वहीं ट्रेड एनालिस्ट रमेश बाला ने भी जीरो की कमाई का ताजा रिपोर्ट पेश किया है।

Bigg Boss 12 की विनर ट्रॉफी हुई लीक, सामने आई पहली झलक

#Zero witnessed growth on Day 5 [ #Christmas ]… Day 6 [Wed] and Day 7 [Thu] biz crucial... Fri 20.14 cr, Sat 18.22 cr, Sun 20.71 cr, Mon 9.50 cr, Tue 12.75 cr. Total: ₹ 81.32 cr. India biz.

#Zero witnessed a jump on the festive holiday of Christmas! Collects 9.5 crores on Mon, 12.75 crores on Tue, taking the total collection to 81.32 crores! @iamsrk @AnushkaSharma #KatrinaKaif @aanandlrai @RedChilliesEnt @cypplOfficial