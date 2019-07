बॉलीवुड छोड़ने के ऐलान के बाद Zaira Wasim ने किया अब ये ट्वीट, लिखी ये बात

'दंगल' से डेब्यू करने वाली कश्मीरी एक्ट्रेस जायरा वसीम (Zaira Wasim) ने रविवार को बॉलीवुड (Bollywood) छोड़ने का ऐलान किया था। इसके अगले दिन उन्होंने सोमवार को अब एक ट्वीट (Tweet) किया है। इस ट्वीट में जायरा वसीम ने लिखा है कि मेरा कोई सोशल मीडिया (Social Media Account) अकाउंट हैक नहीं हुआ है।

उन्होंने ट्वीट में लिखा कि मैं यह साफ कर रही हूं कि मेरा कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट हैक नहीं हुआ है और सभी अकाउंट मैं खुद ही चलाती हूं। उन्होंने आगे लिखा कि कृपया किसी भी दावे पर विश्वास करने और साझा करने से बचें।

This to clarify that none of my social media accounts were or are hacked and are being handled by me personally. Kindly refrain from believing or sharing claims that state otherwise! Thanks.