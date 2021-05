अभी कुछ दिनों पहले ‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ की अभिनेत्री मुनमुन दत्ता अपने एक वीडियो की वजह से विवादों में घिर गई थीं। जिसके बाद उन्हें माफी तक मांगनी पड़ी थी। अब अभिनेत्री युविका चौधरी के साथ भी ऐसा ही मामला सामने आया है। युविका सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय हैं और तस्वीरों से लेकर व्लॉग तक पोस्ट करती रहती हैं। उन्होंने अपना एक वीडियो शेयर किया जिसके बाद यूजर्स भड़क गए और उनकी गिरफ्तारी की मांग की।

विवादों में घिरीं युविका चौधरी

वीडियो में युविका के पति प्रिंस नरूला हेयरकट करवा रहे होते हैं। तभी युविका वहां फोन लेकर पहुंचती हैं और वीडियो बनाने लग जाती हैं। इसी दौरान वह जाति विशेष के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी करती हैं।

वीडियो सामने आने के बाद यूजर्स की प्रतिक्रिया-

Must Tweet & Retweet and support #ArrestYuvikaChoudhary

As soon as possible #ArrestYuvikaChoudhary