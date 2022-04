हिंदी न्यूज़ मनोरंजन Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Promo: अक्षरा-अभिमन्यु की संगीत सेरेमनी में धांसू एंट्री मारेंगे कुमार सानू, मचेगा खूब धमाल

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Promo: अक्षरा-अभिमन्यु की संगीत सेरेमनी में धांसू एंट्री मारेंगे कुमार सानू, मचेगा खूब धमाल

Kumar Sanu in Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: अक्षरा और अभिमन्यु की शादी की रस्मों का आगाज धमाकेदार अंदाज में होने वाला है। दोनों की संगीत सेरेमनी में कुमार सानू अपनी मौजूदगी से चार चांद लगाएंगे।

टीम, लाइव हिंदुस्तान,नई दिल्ली Garima Singh Thu, 14 Apr 2022 06:29 AM

इस खबर को सुनें