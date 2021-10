मनोरंजन Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: अब नायरा ने भी छोड़ा शो, जाते-जाते दिल की बात कर हुईं इमोशनल Published By: Utkarsha Srivastava Wed, 20 Oct 2021 03:46 PM हिन्दुस्तान,नई दिल्ली

Your browser does not support the audio element.