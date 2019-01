'ये रिश्ता क्या कहलाता है' की एक्ट्रेस जल्द करेंगी शादी, पिछले साल हुई थी सगाई

नए साल में भी टीवी की दुनिया में शादी का सिलसिला लगातार जारी है। खबर है कि पॉपुलर टीवी शो ये रिश्ता क्या कहलाता है (Yeh Rishta Kya Kehlata Hai) में कीर्ती का रोल करने वाली एक्ट्रेस मोहिना कुमारी सिंह भी जल्द ही शादी करने वाली हैं। इसका सबूत है शो का लेटेस्ट ट्रैक जिसमें कीर्ती कोमा में चली गई है। खबरों की माने तो ऐसा इसलिए किया गया है ताकि मोहिना आराम से अपनी शादी निपटा सके। मोहिना ने पिछले साल अक्टूबर में सीक्रेटली सगाई की थी। जिसकी फोटोज भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई थीं।

फरवरी में शादी कर सकती हैं मोहिना...

मोहिना ने मीडिया को दिए अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि वह फरवरी के दूसरे हफ्ते में शादी कर सकती हैं। उन्होंने यह भी खुलासा किया था कि इसके बाद वह टीवी से एक लंबा ब्रेक लेने वाली हैं। मोहिना ने टीवी रिएलिटी शो डांस इंडिया डांस से छोटे परदे पर अपने करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद वह दिल दोस्ती डांस में एक्टिंग करती हुई नजर आई थीं लेकिन असली पहचान उन्हें स्टार प्लस के टीवी शो ये रिश्ता क्या कहलाता है से मिली।

This girl is just bomb 🔥🔥💥💥 @SinghMohena #Mohena #yrkkh pic.twitter.com/eyt265WvWO

रीवा की राजकुमारी हैं मोहना...

मोहिना रियल लाइफ में एक राजकुमारी है और रीवा के महाराजा पुष्पराज सिंह जूदेव की बेटी हैं। सगाई में मोहिना गोल्डन कलर के लहंगे में दिखाई दी थी तो वहीं उनके मंगेतर शेरवानी-पगड़ी में नजर आए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक मोहिना की रॉयल रोका सेरेमनी उनके होम टाउन रीवा, मध्य प्रदेश में हुई थी।

All that only matters to us will only be their smiles 😍😍😍😍@Rishidev @SinghMohena #Rishidev #Mohena #yrkkh pic.twitter.com/nzcFbz63mz