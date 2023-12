Google Search 2023: पठान से ज्यादा सर्च हुई आदिपुरुष, जानें जवान या गदर 2 में कौन नंबर 1

ऐप पर पढ़ें

साल 2023 का आखिरी महीना चल रहा है। यह साल शाहरुख खान के नाम रहा साथ ही बॉलीवुड के लिए भी बेस्ट साबित हुआ। शाहरुख कमाई पर तो टॉप रहे ही गूगल में भी उनका जलवा रहा। गूगल ने सोमवार को साल 2023 की टॉप ट्रेंडिंग सर्च लिस्ट जारी की। भारत में सर्च की गई फिल्मों में शाहरुख खान का जलवा रहा। सिर्फ भारत ही नहीं वर्ल्ड वाइड लिस्ट में भी शाहरुख की दोनों फिल्मों के साथ गदर 2 का नाम है। भारत की टॉप सर्च लिस्ट में आदिपुरुष को भी जगह मिली है।

छा गए शाहरुख खान

गूगल ने हर बार की तरह इस साल भी टॉप सर्च लिस्ट जारी कर दी है। भारत की फिल्मों ने इस साल वर्ल्डवाइड धूम मचाई। भारत में शाहरुख खान की दोनों फिल्मों को खूब गूगल किया गया। भारत में ओपनहाइमर भी सर्च हुई। जवान ने इस लिस्ट में टॉप किया।

भारत की टॉप 10 सर्च

जवान

गदर 2

ओपेनहाइमर

आदिपुरुष

पठान

द केरल स्टोरी

जेलर

लियो

टाइगर 3

वारिसु

ग्लोबल लिस्ट टॉप 10 सर्च

बार्बी

ओपनहाइमर

जवान

साउंड ऑफ फ्रीडम

जॉन विक 4

अवतार द वे ऑफ वॉटर

एवरीथिंग एवरीव्येअर ऑल एट वन्स (Everything Everywhere All at Once)

गदर 2

क्रीड 3

पठान

इस एक्ट्रेस का चला ट्रेंड

भारत में कियारा आडवाणी टॉप ट्रेंडिंग पर्सनैलिटी रहीं। उनके पति सिद्धार्थ मल्होत्रा सर्च लिस्ट में छठवें नंबर पर रहे। बता दें कि शेरशाह के लीड पेयर सिड और कियारा ने फरवरी 2023 में शादी की थी। न्यूज इवेंट्स में सतीश कौशिक टॉप ट्रेडिंग पर्सनैलिटी सर्च में रहे। होली के बाद 9 मार्च को सतीश कौशिक का हार्ट अटैक की वजह से निधन हुआ था।