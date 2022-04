हिंदी न्यूज़ मनोरंजन KGF Real Story: असली सोने की खदान पर बनी है यश की फिल्म,121 सालों तक हुई थी खुदाई, जानें पूरी कहानी

KGF Real Story: असली सोने की खदान पर बनी है यश की फिल्म,121 सालों तक हुई थी खुदाई, जानें पूरी कहानी

KGF Real Story: केजीएफ 2 में यश, संजय दत्त और रवीना टंडन की एक्टिंग और फिल्म की कहानी को लोग काफी पसंद कर रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं केजीएफ की कहानी असली सोने की खदान पर आधारित है।

टीम लाइव हिंदुस्तान,नई दिल्ली Deepali Srivastava Tue, 19 Apr 2022 05:11 PM

इस खबर को सुनें