भारत की शानदार जीत पर Ranveer Singh ने खास अंदाज में दी Virat Kohli को बधाई, वीडियो हुआ वायरल

टीम इंडिया ने रविवार को पाकिस्‍तान पर ऐतिहासिक जीत दर्ज की। भारत ने डकवर्थ लुईस प्रणाली के आधार पर पाकिस्‍तान को 89 रन से मात दी। भारत की इस जीत को लेकर आम लोगों से लेकर बॉलीवुड सितारे भी जश्न में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। इसी बीच सोशल मीडिया पर रणवीर सिंह की एक वीडियो सामने आई है, जिसमें रणवीर सिंह मैदान में पहूंच कर भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली को गले लगाते हुए उन्हें जीत की बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने टीम के अन्य खिलाड़ियों को भी गले लगाकर जीत की बधाई देते हुए देखा गया।

रणवीर की इस सामने आई इस वीडियो को रणवीर के फैन क्लब पेज से शेयर किया गया है। सामने आई इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि सूट-बूट में रणवीर सिंह भारत की शानदार जीत से कितने खुश हैं।

आपको ये भी बता दें कि रणवीर का यह जोशीला अंदाज मैच की शुरुआत में ही नजर आ रहा था। रणवीर मैच के दौरान कभी मैदान पर मौजूद रहे और जतिन शप्रू और सुनील गावस्कर के साथ मिल कर कमेंट्री करते दिखे तो कभी पूर्व क्रिकेटर विरेंद्र सहवाग, हरभजन सिंह, सुनील गवास्कर के संग मस्ती करते हुए नजर आए। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि टीम इंडिया के संग रणवीर सिंह फुल मस्ती करते नजर आ रहे हैं।

आपको बता दें कि रणवीर इन दिनों इंग्लैंड में ही हैं । वह वहां 1983 विश्व कप पर आधारित फिल्म 83 की शूटिंग कर रहे हैं। इस फिल्म में रणवीर कपिल देव की भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही फिल्म में दीपिका पादुकोण भी उनकी पत्नी यानी की कपिल देव की पत्नी सोमी देव का किरदार निभाते हुए नजर आएंगी। इस फिल्म में साल 1983 में टीम इंडिया की क्रिकेट विश्व कप जीतने की पूरी कहानी को दिखाया जाएगा। इससे पहले भी रणवीर सिंह को दिग्गज क्रिकेटर कपिल देव से क्रिकेट के गुण सिखते देखा गया है, जिसकी फोटो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थीं।