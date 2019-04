करण जौहर की इस फिल्म में विल स्मिथ आ सकते हैं नजर, सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल

निर्माता करन जौहर (Karan Johar) की आगामी फिल्म स्टूडेंस ऑफ द ईयर-2 (Student of the Year 2) फिल्म में हॉलीवुड कलाकार विल स्मिथ (Will Smith) के नजर आने की संभावना जताई जा रही है। इस बारे चर्चा तब से शुरू हुई है, जब से एक वायरल वीडियो में स्टूडेंस ऑफ द ईयर-2 के स्टार कास्ट के साथ बैठे विल स्मिथ को पैर हिलाते हुए देखा गया।

एसओटीवाई-2 के ट्रेलर लांच के दौरान शुक्रवार को फिल्म में विल स्मिथ की मौजूदगी के बारे में जब करन जौहर से पूछा गया, तो उन्होंने मीडिया से कहा, "स्मिथ फेसबुक के एक शो 'बकेट लिस्ट' की शूटिंग करने आए थे। इस लिस्ट के अनुसार उनकी एक इच्छा है कि वे बॉलीवुड गाने पर नृत्य करें।

आपको बता दें कि इससे पहले करण जौहर ने इस फिल्म का एक वीडियो क्लिप शेयर किया था, जिसमें विल स्मिथ डांस करते हुए नजर आए थे। वीडियो में विल राधा ऑन द डांस फ्लोर गाने पर डांस करते हुए दिखाई दिये थे।

करन ने फिल्म में स्मिथ के काम करने की बात पर कहा कि खैर, फिल्म में विल स्मिथ होंगे या नहीं, इसका जवाब मैं नहीं दूंगा, आप लोगों को यह जानने के लिए फिल्म देखने जाना होगा। स्टूडेंट ऑफ द ईयर से बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत करने वाले वरूण धवन और सिद्धार्थ और अभिनेत्री आलिया भट्ट एसओटीवाई-2 में कैमियो की भूमिका में नजर आ सकते हैं। यह फिल्म 10 मई को पर्दे पर आएगी। इस फिल्म में फिल्म में टाइगर श्रॉफ, तारा सुतारिया और अन्नया पांडे लीड रोल में हैं।तारा और अन्नया इस फिल्म के जरिए बॉलीवुड डेब्यू कर रही हैं। इस फिल्म की शूटिंग को 9 अप्रैल को एक साल पूरा हो गया।

