10 साल के लिए ऑस्कर से बैन हुए विल स्मिथ, शॉकिंग है 'थप्पड़ कांड' का नया अध्याय!

Will Smith Banned for 10 Years by Oscars: एकैडमी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने विल स्मिथ को सजा दिए जाने को लेकर मीटिंग रखी थी जिसके बाद उन्हें 10 साल के लिए ऑस्कर से बैन करने का फैसला लिया गया है।

टीम लाइव हिंदुस्तान,नई दिल्ली Puneet Parashar Sat, 09 Apr 2022 07:42 AM

इस खबर को सुनें

Your browser does not support the audio element.