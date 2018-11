रणवीर-दीपिका की वेडिंग डेस्टिनेशन की कई तस्वीरें आईं सामने, देखें

दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह की शादी की तैयारियां जोरो पर है। इस शादी की हर एक चीज रॉयल हो इसका खास ख्याल रखा है। बता दें कि इस कपल की शादी इटली के लेक कोमो में होगी। 14-15 नवंबर को विला देल बालबीएनलो (Villa del Balbianello) में शादी की सभी रस्में निभाई जाएंगी। शादी की रस्में शुरू हो चुकी हैं। सुत्रों की माने तो झील के किनारे बने खूबसूरत इस डेस्टिनेशन में 13 नवंबर को संगीत सेरेमनी की रस्में पूरी की जाएंगी। इस बीच इटली से कुछ नई तस्वीरें सामने आई हैं।

बॉलीवुड ही नहीं बल्कि हॉलीवुड सेलिब्रिटीज के लिए ये लेक कोमो उनकी पसंदीदा जगहों में शुमार है। इस आलीशान विला को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि दीपिका और रणवीर की ये शादी किसी सपने से कम नहीं है। आइये आपको बता हैं इस जगह की खासियत कि क्यों ये लोगों का पसंदीदा डेस्टिनेशन है। जानकारी के मुताबिक दीपिका और रणवीर की ओर से कुल 30 लोग इस शाही शादी में शामिल होंगे। जिसमें उनके परिवार और करीबी दोस्त हैं। इससे पहले 10 नवंबर को दीपिका और रणवीर सफेद कलर की ड्रेस में मुंबई से इटली के लिए रवाना हुए थे।

ना घोड़ी होगी ना कार इस अनोखे अंदाज में बारात लेकर जाएंगे रणवीर सिंह

जानें इस वेडिंग डेस्टिनेशन की खासियत...

लेक कोमो इटली की तीसरी सबसे बड़ी लेक है। यहां आप-पास के गांव घूमने के लिए फेरी की सुविधा उपलब्ध हैष यहां आपको पुराने समय की कई संरचनाएं मिल जाएंगी। आपको बता दें कि यहां की पूरी जगह अपनी कलरफुल इमारतों की वजह से भी जानी जाती है। इन रंग-बिरंगे घरों में ज्यादातर सेलिब्रिटीज के घर भी शामिल हैं। शादी या सगाईयों के लिए ही नहीं बल्कि बड़े -बड़े डायरेक्टर अपनी फिल्मों में खूबसूरत लोकेशल शामिल करने के लिए भी लेक कोमो में शूटिंग किया करते हैं।

Bigg Boss की इस अनोखी स्ट्रैटिजी में फंसे घरवाले, नॉमिनेट हुए ये सदस्य

Italy: Visuals from Villa del Balbianello at Lake Como in Lombardy, the venue for the wedding ceremony of Deepika Padukone and Ranveer Singh. Preparations underway. pic.twitter.com/MuuBJXos50