Box Office Collection: व्हाई चीट इंडिया' के पहले दिन की कमाई जानकर हो जाएंगे Shocked

इमरान हाशमी(Emraan Hashmi) की फिल्म 'वाय चीट इंडिया'(Why Cheat India) शुक्रवार को रिलीज हो गई है। फिल्म शिक्षा व्यवस्था में फैले भ्रष्टाचार पर बनी है। इमरान इस फिल्म में राकेश सिंह का किरदार कर रहे हैं, जो पैसे लेकर परीक्षाओं में अमीर स्टूडेंट्स को पास कराने के लिए उनकी जगह होशियार स्टूडेंट्स को एग्जाम देने भेजता है। फिल्म के पहले दिन की कमाई सामने आ गई है। ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म ने पहले दिन 1.71 करोड़ की कमाई कर ली है। फिल्म की पहले दिन की कमाई कम है, लेकिन अभी वीकेंड में देखते हैं फिल्म की कमाई में कितनी बढ़ोतरी होती है।

#WhyCheatIndia is a non-starter... Needs miraculous growth over the weekend to post a decent total... Fri ₹ 1.71 cr. India biz.