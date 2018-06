जब अमिताभ बच्चन पर झपटा लंगूर, बिग बी ने शेयर की ये बात

अमिताभ बच्चन सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। वो अपनी तस्वीरें और फैन्स के ट्वीट्स का भी जवाब देते रहते हैं। अब हाल ही में बिग बी ने लंगूर के साथ अपनी एक फोटो शेयर कर अपना एक एक्सपीरियंस शेयर किया है। बिग बी ने फोटो शेयर कर लिखा, 'जब मैं ऋषिकेश के लक्ष्मण झूला पर फिल्म गंगा की सौगंध की शूटिंग कर रहा था। उस समय मैं एक लंगूर को कुछ खिला रहा था, लेकिन तभी दूसरा लंगूर आया और वो मुझ पर झपटा क्योंकि मैंने उसे इग्नोर किया।'

बता दें कि बिग बी सोशल मीडिया पर इतने एक्टिव रहते हैं कि अगर कोई उनके मैसेज का रिप्लाई नहीं करता या ट्वीट करते हुए गलती कर देता है तो वो उन्हें टोकने में भी पीछे नहीं रहते। अब देखिए न हाल ही में आलिया भट्ट ने उनको लेकर एक ट्वीट किया था जिसमें एक छोटी सी गलती हो गई थी।

जब आलिया को बताई उनकी गलती

दरअसल, बिग बी, रणबीर कपूर और आलिया भट्ट इन दिनों फिल्म 'ब्रह्मास्त्र' की शूटिंग कर रहे हैं। तो आलिया जो कि पहली बार बिग बी के साथ काम कर रही हैं, उन्होने अपने पहले दिन का अनुभव अमित जी के साथ साझा किया था। आलिया ने कहा कि अमित जी के साथ पहले दिन की शूटिंग और पहली बार काम करना एक अच्छा अनुभव रहा।

इसी ट्वीट में एक गलती कर दी और संकेत(cues) की जगह सवाल(ques) लिख दिया।

इसके बाद अमिताभ बच्चन ने ट्वीट करते हुए इसको सही करवाया है और कहा कहा कि आलिया तो तुम बहुत क्यूट हो। बता दें कि आलिया लिखना चाह रही थी कि अमिताभ बच्चन उनको सेट पर संकेत दे रहे थे लेकिन उनसे गलती हुई और वो इसको सवाल लिख बैठी।

Yo .. Alia , you are the best .. thank you for the generosity .. and .. err .. its 'cues' not 'ques' ..😀😀😀🤪🤪🤪😊😊😊🙏🙏 .. you are just tooooo cute !!