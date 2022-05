जब नरगिस ने रेखा के कैरेक्टर पर किया था कमेंट- वह मर्दों को ऐसा इशारा देती हैं जैसे...

Nargis Dutt Death Anniversary: नरगिस दत्त के बेटे और पति दोनों का नाम रेखा से जुड़ चुका है। रिपोर्ट्स की मानें तो संजय दत्त का नाम जुड़ने से पहले ही एक इंटरव्यू में वह रेखा के बारे में बोल चुकी थीं।

इस खबर को सुनें