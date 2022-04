जब अमिताभ बच्चन ने पढ़ाई के लिए लगाई थी अभिषेक की क्लास, हम संघर्ष से पैसे कमाते हैं...

अभिषेक बच्चन (Abhishek Bachchan) की फिल्म दसवीं (Dasvi) रिलीज होने वाली है। इससे पहले उन्होंने अपनी स्टूडेंट लाइफ के किस्से बताए हैं। अभिषेक ने बताया कि कैसे उन्होंने रिपोर्ट कार्ड छिपाने की कोशिश की

टीम, लाइव हिंदुस्तान,मुंबई Kajal Sharma Wed, 06 Apr 2022 10:38 AM

इस खबर को सुनें

Your browser does not support the audio element.