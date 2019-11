VIDEO: बच्चे ने कहा 'आंटी' तो भड़कीं स्वरा भास्कर, लोगों ने किया ट्रोल

अभिनेत्री स्वरा भास्कर फिर से विवादों में आई गई हैं। महज चार साल की उम्र के बच्चे के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करने के चलते लोगों ने स्वरा को आड़े हाथों ले लिया है। हाल ही में 'सन ऑफ एबिश' चैट शो में स्वरा आई हुई थीं और इसी शो का एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसके चलते स्वरा को ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है। वीडियो में स्वरा को एक बाल कलाकार के लिए असंवेदनशील टिप्पणी करते हुए देखा जा रहा है जिनके साथ स्वरा फिल्म इंडस्ट्री में अपने शुरुआती दिनों में कई विज्ञापनों में काम भी कर चुकी हैं। दरअसल, स्वरा इस वजह से भड़क गईं, क्योंकि बच्चे ने उन्हें 'आंटी' कहकर बुलाया था।

Atleast now #SwaraAunty career should be finished for calling 4 year kid ch**ya, k*mi*a 😂 pic.twitter.com/MpfNSW8Gum