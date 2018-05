'10 का दम' का प्रोमो रिलीज, मस्ती भरे मूड में सलमान आएं नजर

बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के अपकमिंग शो '10 का दम' का प्रोमो रिलीज हो गया हैं। इस शो को सलमान होस्ट करेंगे। प्रोमो को सलमान ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी शेयर किया है।

हाल ही में 10 का दम गेम शो का टीजर वीडियो जारी हुआ था। जारी प्रोमो वीडियो में सलमान मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रोमो वीडियो में वे प्रतियोगी से सवाल करते हैं कि कितने % भारतीय लड़के लड़कियों को इंप्रेस करने के चक्कर में इंग्लिश झाड़ते हैं। इसके बाद अलग-अलग लड़कों के गलत इंग्लिश बोलकर लड़की को पटाने के मजेदार सीन्स देखने को मिलते हैं।

Catch me soon on @sonyTv with #DusKaDum . pic.twitter.com/hbCG5okWke