PM नरेंद्र मोदी ने फिल्म स्टार्स से पूछा- How's the josh? जवाब मिला- High Sir

पीएम नरेंद्र मोदी(PM Narendra Modi) ने शनिवार को दक्षिणी मुंबई स्थित नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडियन सिनेमा में देश को समर्पित किया। उद्घाटन समारोह के दौरान आशा भोसले, एआर रहमान, जीतेंद्र, रणधीर कपूर, आमिर खान के साथ अन्य स्टार्स भी मौजूद रहे। लेकिन इस दौरान सबसे दिलचस्प था पीएम मोदी का ये डायलॉग जिसे सुनकर सभी हंसे। दरअसल, जब पीएम मोदी वहां मौजूद सभी लोगों से बात कर रहे थे तभी वो बीच में कहते हैं, 'हाउ इज द जोश' फिर सभी कहते हैं 'हाई सर'।

बता दें कि श्याम बेनेगल की अध्यक्षता में संग्रहालय सलाहकार समिति के मार्गदर्शन में इस 'नेशनल म्यूज़ियम ऑफ इंडियन सिनेमा' को तैयार किया गया है। इसकी लागत करीब 140.61 करोड़ रुपये बताई जा रही है। ये 4 सालों में बनकर तैयार हुआ है।

#WATCH: PM Modi asks "How's the josh?" at the inauguration of National Museum of Indian Cinema in Mumbai. The audience responds with "High Sir" pic.twitter.com/Da3y1xUiuP