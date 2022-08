Netflix पर आ रही हैं रूह कंपा देने वाली ये 6 Horror series और फिल्में, देखें ट्रेलर

हैलोविन सेलिब्रेशन का मजा और रोमांच दोगुना करने के लिए नेटफ्लिक्स (Netflix) अपने फैन्स जल्द ही लेकर आ रहा है 6 सबसे डरावनी सीरीज (scariest Horror series) और फिल्में। इनमें शामिल ‘द मिडनाइट क्लब’, ‘द मंस्टर्स’ जैसी हॉरर सीरीज और फिल्मों की रिलीज का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है। आइए जानें कौन सी हैं वो मोस्ट अवेटिड हॉरर सीरीज और फिल्में जिन्हें जल्द ही नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया जा रहा है?

1. द मिडनाइट क्लब The Midnight Club

रिलीज डेट: द मिडनाइट क्लब का प्रीमियर 7 अक्टूबर, 2022 को नेटफ्लिक्स पर होने वाला है।

द मिडनाइट क्लब एक अपकमिंग अमेरिकी हॉरर मिस्ट्री-थ्रिलर स्ट्रीमिंग टीवी सीरीज है। इसे माइक फ्लैनगन और लिआ फोंग ने बनाया है। इसमें फ्लैनगन, ट्रेवर मैसी के साथ शोरनर और एग्जिक्यूटिव प्रोड्यूसर के रूप में काम कर रहे हैं। ये सीरीज यंग एडल्ट नोवल द मिडनाइट क्लब जिसे क्रिस्टोफर पाइक ने लिखा है उस पर आधारित है। इस सीरीज की कहानी आठ hospice patients (एक खास हॉस्पिटल उन लोगों के लिए जो मरने वाले हैं, जहां उनकी व्यावहारिक और भावनात्मक जरूरतों के साथ-साथ उनकी चिकित्सा जरूरतों को भी पूरा किया जाता है।) की कहानी है जो हर आधी रात को मिलते हैं और हॉरर स्टोरीज सुनाते हैं। एक्टर हीथर लैंगेंकैंप, जैच गिलफोर्ड, मैट बीडेल और सामंथा स्लोयन इस सीरीज में कई किरदारों में नजर आएंगे। ।



2 वेडनेसडे Wednesday addams

रिलीज डेट: साल 2022 के अंत में या अक्टुबर और दिसंबर माह के बीच कभी भी रिलजी हो सकती है।

वेडनेसडे, इस सीरीज को प्रमोशनल इवेंट्स में वेडनेसडे एडम्स के रूप में भी जाना जाता है। ये एक अपकमिंग अमेरिकी कॉमेडी हॉरर टीवी सीरीज है, जो द एडम्स फैमिली के किरदार वेडनेसडे एडम्स पर आधारित है। यहां आपको बता दें, ‘एडम्स फैमिली’ अमेरिकी कार्टूनिस्ट चार्ल्स एडम्स द्वारा बनाया गया एक काल्पनिक परिवार है। एमजीएम टेलीविजन द्वारा प्रोड्यूस की गई ये टीवी सीरीज साल 2022 के अंत में या अक्टुबर और दिसंबर माह के बीच कभी भी रिलजी हो सकती है। ये टीवी सीरीज नेटफ्लिक्स पर प्रीमियर के लिए तैयार है। इस सीरीज की कहानी एक सुपरनेचुरल कॉमेडी मिस्ट्री पर बेस्ड है। इसमें वेडनेसडे एडम्स को नेवरमोर अकेडमी में एक हाई स्कूल स्टुडेंट के तौर पर मेंटल पावर्स में महारत हासिल करने और शहर के लोगों को बुरी शक्तियों से बचाने की कोशिश करते हुए दिखाया गया ह। यही नहीं वेडनेसडे एडम्स को उस रहस्य को सुलझाने में जुटे हुए भी दिखाया जाएगा, जिस सुपरनेचुरल पावर ने 25 साल पहले उसके परिवार को प्रभावित किया था।

Wednesday addams trailer-

3 कैबिनेट ऑफ क्यूरियोसिटीज The Cabinet of Curiosities

रिलीज डेट इसका प्रीमियर 25 अक्टूबर, 2022 को होना है

गिलर्मो डेल टोरो की कैबिनेट ऑफ क्यूरियोसिटीज एक अपकमिंग अमेरिकी हॉरर एंथोलॉजी स्ट्रीमिंग टीवी सीरीज है। बता दें, एंथोलॉजी सीरीज एक रेडियो, टेलीविजन, वीडियो गेम या फिल्म सीरीज होती है जो अलग-अलग जॉनर्स और हर बार अलग एपिसोड, सीज़न, सेगमेंट या छोटी कहानियां पेश करता है । हर बार अलग कहानी और अलग किरदार सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। गिलर्मो डेल टोरो ने इस सीरीज को नेटफ्लिक्स के लिए बनाया है। ये सीरीज गिलर्मो डेल टोरो की ही कहानी The Cabinet of Curiosities पर बेस्ड है। इस सीरीज में आठ अनोखी डरावनी कहानियां हैं जो क्लासिकल हॉरर जॉनर को चुनौती देती हैं। इस सीरीज के दो एपिसोड खुद डेल टोरो ने बनाया हैं, जबकि बाकी एपिसोड अलग-अलग फिल्ममेकर्स ने लिखे और डायरेक्ट किए हैं।

The Cabinet of Curiosities trailer

4 द फॉल ऑफ द हाउस ऑफ अशर The Fall of the House of Usher

रिलीज डेट- इस सीरीज की कोई रिलीज डेट निर्धारित नहीं की गई है।

एडगर एलन पो द्वारा लिखी गई ‘द फॉल ऑफ द हाउस ऑफ अशर’ पर अपकमिंग नेटफ्लिक्स मिनीसीरीज है। इस हॉरर सीरीज को माइक फ्लैनगन ने तैयार किया है। फ्लैनगन के मुताबिक, ’ये मिनिसरीज एडगर एलन पो के कुछ सबसे बेहतरीन रचनाओं का एक मॉर्डन रीमिक्स है। लालच, हॉरर और ट्रेजडी की इस एपिक स्टोरी को बताने के लिए, हमने इंट्रेपिड पिक्चर्स के इतिहास में सबसे बड़े कलाकारों की टीम को इकट्ठा किया है।’ इस सीरीज में ब्रूस ग्रीनवुड, कार्ला गुगिनो, मैरी मैकडॉनेल और मार्क हैमिल शामिल हैं। इस सीरीज प्रोडक्शन बहुत पहले पूरा हो गया है और ये रिलीज के लिए पूरी तरह से तैयार है। लेकिन, इस सीरीज की कोई रिलीज डेट निर्धारित नहीं की गई है।

The Fall of the House of Usher trailer

5 मिस्टर हैरिगन्स फोन Mr. Harrigan's Phone

रिलीज डेट- मेकर्स की ओर से कोई घोषणा नहीं की गई है।

मिस्टर हैरिगन्स फोन जॉन ली हैनकॉक द्वारा निर्देशित और लिखित एक अपकमिंग अमेरीकन हॉरर फिल्म है, जो स्टीफन किंग के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है, और इसमें डोनाल्ड सदरलैंड, जैडेन मार्टेल, किर्बी हॉवेल-बैप्टिस्ट और जो टिपेट ने अभिनय किया है। इस फिल्म की कहनाी में दिखाया जाएगा मिस्टर हैरिगन नाम के शख्स की मौत हो जाती है। इस शख्स का दोस्त जो कि उसके लिए अजीबोगरीब काम किया करता था उसके साथ कुछ अजीब घटना घटती है। मिस्टर हैरिगन को दफनाने से पहले वो लड़का उनका स्मार्ट फोन उनकी जेब में ही रख देता और अपने मृत दोस्त के लिए एक मैसेज भी छोड़ता है। लेकिन तभी वो जब वो लड़का बिलकुल अकेला होता है तो उसे अपने मृत दोस्त के फोन से उसे अपने मैसेज का जवाब मिलता है। ये देखकर वो बुरी तरह डर जाता है। बस इसी के बाद शुरू होती है आगे की कहानी जो कि आप इस फिल्म की रिलीज के बाद ही जान सकते हैं।

Mr. Harrigan's Phone trailer

6 द मंस्टर्स The Munsters

रिलीज डेट- सितंबर, 2022

‘द मंस्टर्स’ साल 2022 की सबसे मोस्ट अवेटिड हॉरर फिल्मों में से एक है। ये एक अमेरिकी कॉमेडी-हॉरर फिल्म है, जिसका प्रोड्क्शन, डायरेक्टशन और लेखन रॉब ज़ोंबी ने किया है। ये फिल्म इसी नाम के साल 1960 में फैमिली ड्रामा सिटकॉम पर बेस्ड है। इस फिल्म सीरीज की कहानी पहले रिलीज हुई सिटकॉम में दिखा जा चुकी घटनाओं से ही शुरू होती है। और फिर किरदारों की आगे की कहानी को बढ़ते हुए दिखाया जाएगा। इस फिल्म में जेफ डेनियल फिलिप्स, शेरी मून जॉम्बी और डेनियल रोबक ने अभिनय किया है। ये हॉरर लव स्टोरी इस साल सितंबर में रिलीज होने जा रही है।

The Munsters trailer