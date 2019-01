विराट कोहली को चियर करते हुए अचानक अनुष्का शर्मा ने छिपा लिया चेहरा

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सिडनी में सीरीज का चौथा टेस्ट मैच खेला जा रहा है। मैच देखने आज अनुष्का शर्मा भी आईं और इस दौरान की कई तस्वीरें वायरल हो रही हैं। इन तस्वीरों में अनुष्का पति विराट कोहली और टीम इंडिया को चीयर करती दिख रही हैं। लेकिन तभी अनाचक अनुष्का ने अपना चेहरा छिपा लिया। अनुष्का इन तस्वीरों में बहुत ही प्यारी दिख रही हैं।

@AnushkaSharma cheering for @imVkohli & Co at @scg during the 4th Test today 💕📸 #Virushka #AUSvIND pic.twitter.com/tIUsMj1gKC