Netflix की हॉलीवुड फिल्म Heart of Stone में आलिया भट्ट का डेब्यू, देखें फर्स्ट लुक टीजर वीडियो

Alia bhatt debut Hollywood film Heart of Stone First Look: आलिया भट्ट (Alia bhatt) की हॉलीवुड डेब्यू फिल्म हार्ट ऑफ स्टोन का फर्स्ट लुक जारी हो गया है। ना सिर्फ आलिया भट्ट के चाहने वालों के लिए ये गुड न्यूज है बल्कि आलिया का ये बड़ा ब्रेक इंडियन सिनेमा के लिए भी गर्व की बात है। हॉलीवुड फिल्म Heart of Stone में आलिया गैल गैडोट और जेमी डोर्नन जैसे बड़े हॉलीवुड स्टार्स के साथ नजर आएंगे। बता दें आलिया भट्ट की ये एक्शन स्पाई थ्रिलर हॉलीवुड फिल्म 2023 में नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी। आइए देखें आलिया की इस फिल्म के लिए कैसा है उनके फैन्स की प्रतिक्रिया....

Netflix ने जारी किया Heart of Stone का फर्स्ट लुक

नेटफ्लिक्स ने शनिवार को इस एक्शन थ्रिलर का फर्स्ट लुक जारी किया है। स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल टुडम: ए नेटफ्लिक्स ग्लोबल फैन इवेंट में फर्स्ट वीडियो को रिलीज किया गया। इसके अलावा आलिया भट्ट ने भी इंस्टाग्राम पर अपनी इस हॉलीवुड डेब्यू का फर्स्ट लुक शेयर किया है। आलिया की इस फर्स्ट लुक वीडियो में कुछ शॉट्स को शामिल किया गया है। आलिया फिल्म में एक्शन लुक में बेहतरीन नजर आ रही हैं। हॉलीवुड एक्टर्स के साथ आलिया की स्क्रीन प्रेजेंस शानदर दिख रही हैं।

अहम किरदारों में से एक में आलिया

हार्ट ऑफ स्टोन में आलिया की इमेज उनकी बॉलीवुड में नजर आई अब तक की अपीयरेंस से एक दम अलग है। एक फाइटर के रूप में इस हॉलीवुड फिल्म में आलिया कई एक्शन सीन्स को अंजाम देती नजर आ रही हैं। फर्स्ट लुक वीडियो में फिल्म के सभी लीड एक्टर्स को फिल्म के बारे में अपने किरदार के बारे में भी बात करते हुए देखा जा सकता है। इस करेक्शन इंट्रोडक्शन सेगमेंट में आलिया भी फिल्म में अपने एक्सपीरियंस को शेयर करती नजर आ रही हैं। इससे एक बात तो तय है कि आलिया भी इस फिल्म में कोई छोटे मोटे सीन में नहीं बल्कि अहम किरदार में नजर आने वाली हैं। हालांकि हार्ट ऑफ स्टोन के फर्स्ट लुक में जेमी और आलिया के किरदारों के बारे में बहुत कुछ नहीं बताया गया है, लेकिन यह साफ है एक्शन से भरपूर इस कहानी में वह अहम भूमिका निभा रही हैं। वीडियो में आलिया बीटीएस फुटेज में कहती हैं, 'इसमें वो किरदार हैं जिनसे आप जुड़ते हैं और उसे महसूस करते हैं।’ बता दें आलिया इस फिल्म में कीया धवन की भूमिका निभा रही हैं। टॉम हार्पर द्वारा निर्देशित इस फिल्म में सोफी ओकोनेडो, मैथियास श्वेघोफर, जिंग लुसी और पॉल रेडी भी हैं।

यहां देखें Alia bhatt Hollywood Film Heart of Stone फस्र्ट लुक वीडियो

दमदार आलिया, गर्व है तुम पर...

आलिया अपनी इस हॉलीवुड डेब्यू के लिए अपने चाहने वालों से खूब वाहवाही बंटोर रही हैं। आलिया की इस फिल्म के लिए उनकी मां सोनी राजदान ने कमेंट किया, ‘ओह फैब !!! यह बहुत रोमांचक लग रहा है।’ एक्टर अर्जुन कपूर ने लिखा, ‘यह बहुत बड़ी बात है... गर्व है।’ एक फैन ने लिखा- 'वाह', 'अद्भुत' और 'इंतजार नहीं कर सकते' नेटफ्लिक्सि पर अगले ये कब स्ट्रीम होगी फिलहाल इसकी रिलीज डेट सामने नहीं आई है।